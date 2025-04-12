Ayşecan Tatari eski eşi Edip Tepeli ile bir araya geldi!

DOĞUM GÜNÜNDE DUYURDU

36. yaşını kutlayan Ayşecan Tatari, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla ayrıldıklarını resmen itiraf etmişti.

Tatari, gönderisine ''Aile olmak baki. Sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan'a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz.'' notunu yazmıştı.

YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, boşandıktan sonra eski eşi Edip Tepeli ile olan ilişkisini dostane bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İkili, kızıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Instagram