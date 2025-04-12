12 Nisan 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Ayşecan Tatari eski eşi Edip Tepeli ile bir araya geldi!

Ayşecan Tatari eski eşi Edip Tepeli ile bir araya geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.04.2025 17:18
ABONE OL
Ayşecan Tatari eski eşi Edip Tepeli ile bir araya geldi!

Geçtiğimiz günlerde 7 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan oyuncu Ayşecan Tatari ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Edip Tepeli bir araya geldi. Tatari, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Çocuklar Duymasın' dizisiyle adını duyuran Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti. Çift, 2020 yılında ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BOŞANMA HABERLERİNİ YALANLADI

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan, kızı Ayşecan Tatari ve damadı Edip Tepeli'ye yönelik ayrılık iddialarıyla ilgili "Benim torunum var, onu çok seviyorum. Boşanma falan yok, asla olamaz. Aşık olarak evlendiler onlar. Siz böyle haberlere inanmayın. Üreten bir aşkları var onların. Birçok tiyatro oyununa hizmet ediyorlar. Üretken bir beraberlik var, fazlasıyla aşk da var. Buradan da torunumun yanına gideceğim" sözleriyle ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

DOĞUM GÜNÜNDE DUYURDU

36. yaşını kutlayan Ayşecan Tatari, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla ayrıldıklarını resmen itiraf etmişti.

Tatari, gönderisine ''Aile olmak baki. Sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan'a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz.'' notunu yazmıştı.

YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, boşandıktan sonra eski eşi Edip Tepeli ile olan ilişkisini dostane bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İkili, kızıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör