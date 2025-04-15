Fatih Terim’in kızı Buse Terim ameliyat oldu

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"KÜÇÜK BİR OPERASYON"

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Terim, "Herkese merhaba, Uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim." dedi.