Fatih Terim'in kızı Buse Terim ameliyat oldu
Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim'in uzun süredir paylaşım yapmaması takipçilerini endişelendirmişti. Günler sonra sessizliğini bozan Terim, sosyal medya hesabında ameliyat olduğunu duyurdu.
Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile hayatını birleştirmişti. Çift, 2016'da kızları Nil'i, 2018'de ise ikinci çocukları Naz'ı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü.
Ancak ünlü çiftten beklenmedik bir haber geldi. Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz yıl mart ayında tek celsede boşanmıştı.
İki çocuk annesi Terim, şimdi ise yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Günlerdir sosyal medyada paylaşım yapmayan Buse Terim'in operasyon geçirdiği öğrenildi. Boyun fıtığı ameliyatı olan Terim, Instagram'dan açıklama yaptı.
"KÜÇÜK BİR OPERASYON"
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Terim, "Herkese merhaba, Uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim." dedi.
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