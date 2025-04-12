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Ümit Besen'den miras açıklaması: "Her şey ayarlandı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.04.2025 15:48
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Ümit Besen’den miras açıklaması: Her şey ayarlandı

Arabesk müziğin usta ismi Ümit Besen, son dönemde magazin dünyasında sıkça gündeme gelen miras kavgalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu konu hakkında anlaşmazlık yaşanmayacağını söyleyen 68 yaşındaki sanatçı, çocuklarına bıraktığı en büyük mirasını açıkladı.

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi, Nikah Masası, Alışmak Sevmekten Zor ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazınan Ümit Besen, son dönemde vefat eden ünlü isimlerin ardından yaşanan miras kavgalarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

"KAVGA DÖVÜŞ OLMAZ"

Muhabir Online'ı haberine göre, Besen "Benim vasiyetim yok ki. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir. dedi.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

"EN BÜYÜK MİRASI, BABALARININ BIRAKTIĞI İZDİR"

Bu konuda hiçbir kaygı taşımadığını belirten 68 yaşındaki sanatçı konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Tayfur ailesinde miras krizi çıkmıştı. Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkat çekmişti.

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