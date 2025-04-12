Survivor şampiyonu Nefise Karatay’ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı

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''KALBİMİZ BOŞ''

Geçtiğimiz haftalarda takipçileriyle soru cevap yapan Nefise, takipçisinden gelen "Ablacım ilişkin var mı?" sorusuna "Ben ilişki yapmıyorum. İlişkinin beni etkileyeceğini düşünüyorum. Hem yarışmada olsun hem günlük yaşamda olsun. Zaten stresli bir insanım. Daha fazla strese de gerek yok. Kalbimiz boş'' şeklinde yanıt vermişti.