Survivor şampiyonu Nefise Karatay'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı
Survivor 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay, yarışmadaki başarılarının ardından sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak İtalya'ya tatile giden Nefise'nin yayınladığı fotoğrafta gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.
Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, Survivor All Star 2024'te son ikiye kalarak adını finale yazdırmayı başarmıştı. Ünlü isim, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.
''KALBİMİZ BOŞ''
Geçtiğimiz haftalarda takipçileriyle soru cevap yapan Nefise, takipçisinden gelen "Ablacım ilişkin var mı?" sorusuna "Ben ilişki yapmıyorum. İlişkinin beni etkileyeceğini düşünüyorum. Hem yarışmada olsun hem günlük yaşamda olsun. Zaten stresli bir insanım. Daha fazla strese de gerek yok. Kalbimiz boş'' şeklinde yanıt vermişti.
FANİS'E AŞKINI İLAN ETTİ
Survivor All Star'ı ikincilikle bitiren Nefise Karatay, Yunan yarışmacılarla yapılan oyunlardan sonra Fanis Boletsis'e aşkını ilan etmişti.
Nefise, Fanis hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Allah'ım aşkım, yani o çocuğa öldüm, o coolluğu, düşük omuzlar, erkeksi hareketler, beni kendine çok çekiyor inanılmaz çok yakışıklı. Bayıldım çocuğa, karizması beni bitiriyor. Fanis'in yeri ayrı umarım şampiyon olur. Sürekli mavi takımda olmak ve Fanis'le temasta olmak istiyorum."
İŞTE NEFİSE'NİN SEVGİLİSİ
İtalya'ya tatile giden Survivor Nefise, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yaptı. Turistik şehir Roma'nın tadını çıkaran Nefise'nin bir paylaşımdaki detay sevgilisini ele verdi. Dünyaca ünlü kolezyum önünde poz veren Nefise, o anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
Nefise'ye yapılan yorumlar arasındaki kalp emojisi dikkat çekti. 'Aşk' notuyla kırmızı kalplerin yer aldığı yoruma, Nefise'nin de 'Minnoks' yazarak kalp emojisi ile cevap verdiği görüldü.
Bu yazışma sonrası sürpriz aşk ortaya çıkmış oldu. Nefise Karatay ve Veysel Damir cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Nefise'nin gönderisine Nagihan Karadere, Merve Aydın ve diğer Survivor yarışmacılarının yorum yazdığı görüldü.
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