Nesrin Cevadzade’den ayrılık sonrası ilk paylaşım

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Magazin dünyası da bu çifti yakıştırırken üzen haber gelmişti. 2 aydır birlikte olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiler. Ayrılık nedeni olarak Cavadzade'nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu konuşuluyor.