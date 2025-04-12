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Nesrin Cevadzade'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.04.2025 10:56
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Nesrin Cevadzade’den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade, bir süredir aynı dizide rol aldığı meslektaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Ancak iki ay süren bu birliktelik kısa süre önce sona erdi. Ayrılık kararı sonrası sessizliğini koruyan ünlü isim, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi yapımlarda yer alan 42 yaşındaki başarılı oyuncu Nesrin Cevadzade, aynı dizide rol aldığı Pamir Pekin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dizi bittikten sonra ikili soluğu Yunanistan'da almış ve tatil yapmışlardı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Magazin dünyası da bu çifti yakıştırırken üzen haber gelmişti. 2 aydır birlikte olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiler. Ayrılık nedeni olarak Cavadzade'nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu konuşuluyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

PAMİR PEKİN TAKİP EDİYOR

Cavadzade, Pamir Pekin'i Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. 45 yaşındaki yakışıklı oyuncu ise Cavadzade'yi hala takip ediyor.

AYRILIK SONRASI İLK PAYLAŞIM

Instagram'ı aktif kullanan Cavadzade, ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı. Mutlu halleri dikkat çeken güzel oyuncunun bu paylaşımı gönderme olarak yorumlandı.

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