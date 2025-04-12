Eski damat Eran Tapan Sakıp Sabancı’nın anma törenine yeni eşiyle katıldı

Kaynak: Sabah

Sabah'tan Bülent Cankurt bugünkü köşe yazısında konuyu şu sözlerle kaleme aldı:

"1991 yılında Sakıp Ağa'nın kızı Sevil Sabancı ile evlenen, ondan bir kızı dünyaya gelen ve 1994'te de boşanan Eran Tapan, eski kayınpederinin ölüm yıldönümlerine hep katılır. Daha çok kızı Melisa Tapan ile bir keresinde annesi Elçin Tapan ile zaman zaman da tek başına gittiği törende bu kez yanında 2021 yılında evlendiği eşi Demet Tapan vardı. Eski damadın yeni eşiyle anma törenine katılması ilginçti.