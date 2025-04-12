Eski damat Eran Tapan Sakıp Sabancı'nın anma törenine yeni eşiyle katıldı
1991 yılında Sevil Sabancı ile evlenip, bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya gelen ve 1994 yılında yollarını ayıran iş insanı Eran Tapan, her yıl olduğu gibi bu yıl da eski kayınpederi Sakıp Sabancı’nın anma törenine yeni eşi Demet tapan ile geldi.
2004 yılında vefat eden "Sakıp Ağa" lakaplı Sakıp Sabancı, 21. ölüm yıldönümünde anıldı. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve Anma Töreni, Sabancı Ailesi ve iş, cemiyet, sanat dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi.
1991 yılında Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı ile evlenen ve 1994'te boşanan Eran Tapan, bu yılki törende eşi Demet Tapan ile yer aldı.
Sabah'tan Bülent Cankurt bugünkü köşe yazısında konuyu şu sözlerle kaleme aldı:
"1991 yılında Sakıp Ağa'nın kızı Sevil Sabancı ile evlenen, ondan bir kızı dünyaya gelen ve 1994'te de boşanan Eran Tapan, eski kayınpederinin ölüm yıldönümlerine hep katılır. Daha çok kızı Melisa Tapan ile bir keresinde annesi Elçin Tapan ile zaman zaman da tek başına gittiği törende bu kez yanında 2021 yılında evlendiği eşi Demet Tapan vardı. Eski damadın yeni eşiyle anma törenine katılması ilginçti.
Zaten, bu konu konuklar arasında bir hayli konuşuldu! Bu arada Sevil Sabancı da 11 yıllık sevgilisi Ferhat Ferhangil ile törendeydi. Boşandıktan sonra küsüp düşman olmak yerine ilişkilerin böyle devam ettirilmesi daha güzel değil mi..."
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