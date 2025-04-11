Tuğçe Tayfur’dan eşiyle mutluluk pozu! Evliliklerindeki kriz bitti

MUTLULUK POZU

Daha önce eşi Muhammet Aydın'la evliliğinde kriz yaşayan 37 yaşındaki Tayfur, eşiyle mutluluk pozu paylaştı. 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, geçtiğimiz Haziran ayında kızı Tuğçe Lina'yı kucağına almıştı.

"AYRILIYORLAR" İDDİASI

Geçtiğimiz yıl sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan çiftten Tuğçe Tayfur, Aydın ile olan karelerini de silmişti. Tayfur, imalı bir gönderi yayınlayarak Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısıyla "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu paylaştı. Tayfur daha sonra Mustafa Sandal'ın, "Benim Aşka İnancım Kalmadı" şarkısını paylaşmıştı.

Muhammed Aydın ise sosyal medya hesabında "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Instagram