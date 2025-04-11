Tuğçe Tayfur'dan eşiyle mutluluk pozu! Evliliklerindeki kriz bitti
2 Ocak 2025'te aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un evliliğinde kriz yaşadığı iddia ediliyordu. Babasının vefatı sonrası yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Tayfur'dan eşiyle mutluluk pozu geldi.
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. "Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana Sor" ve "Ben de Özledim" gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Tayfur'un vefatı, hem sevenlerini hem de sanat camiasını yasa boğdu.
4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlanan merhum sanatçının ardından kızı Tuğçe Tayfur ise yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya başladı.
Babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmayan ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" ifadeleriyle adından söz ettiren Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor.
MUTLULUK POZU
Daha önce eşi Muhammet Aydın'la evliliğinde kriz yaşayan 37 yaşındaki Tayfur, eşiyle mutluluk pozu paylaştı. 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, geçtiğimiz Haziran ayında kızı Tuğçe Lina'yı kucağına almıştı.
"AYRILIYORLAR" İDDİASI
Geçtiğimiz yıl sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan çiftten Tuğçe Tayfur, Aydın ile olan karelerini de silmişti. Tayfur, imalı bir gönderi yayınlayarak Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısıyla "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu paylaştı. Tayfur daha sonra Mustafa Sandal'ın, "Benim Aşka İnancım Kalmadı" şarkısını paylaşmıştı.
Muhammed Aydın ise sosyal medya hesabında "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
BABA ÖZLEMİ BİTMİYOR
Öte yandan Tayfur, geçtiğimiz günlerde merhum sanatçı Ferdi Tayfur'la yeni bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü isim, babasıyla pozuna "Ümitsiz bir bekleyiş bu" notunu düştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinsonun ilk sinyalleri neler?
- T.C. kimlik numaranızdaki şifre çözüldü! Zeka seviyenizi öğrenin…
- AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2025 AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?
- Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- 11 Nisan 2025 Cuma hutbesi yayınladı: İşte Cuma hutbesi konusu ve PDF tam metni
- Okyanusların rengi mavi değildi! Japon bilim insanları tarihi gerçeği açıkladı!
- FB-BJK derbi tarihi | Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44'ü bulabildi
- Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...
- Türk Telekom 2025 yılı güncel personel alım ilanları: İşte başvuru şartları
- Pembe ay nedir, ne anlama geliyor? 2025 Nisan ayında pembe ay ne zaman görülecek?
- Nisan ayı 50-55-60-65- KPSS puanıyla memur personel alımı: Lise, ön lisans ve lisans