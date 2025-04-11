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Tuğçe Tayfur'dan eşiyle mutluluk pozu! Evliliklerindeki kriz bitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 15:26 Güncelleme: 11.04.2025 15:28
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Tuğçe Tayfur’dan eşiyle mutluluk pozu! Evliliklerindeki kriz bitti

2 Ocak 2025'te aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un evliliğinde kriz yaşadığı iddia ediliyordu. Babasının vefatı sonrası yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Tayfur'dan eşiyle mutluluk pozu geldi.

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. "Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana Sor" ve "Ben de Özledim" gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Tayfur'un vefatı, hem sevenlerini hem de sanat camiasını yasa boğdu.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlanan merhum sanatçının ardından kızı Tuğçe Tayfur ise yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya başladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmayan ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" ifadeleriyle adından söz ettiren Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MUTLULUK POZU

Daha önce eşi Muhammet Aydın'la evliliğinde kriz yaşayan 37 yaşındaki Tayfur, eşiyle mutluluk pozu paylaştı. 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, geçtiğimiz Haziran ayında kızı Tuğçe Lina'yı kucağına almıştı.

"AYRILIYORLAR" İDDİASI

Geçtiğimiz yıl sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan çiftten Tuğçe Tayfur, Aydın ile olan karelerini de silmişti. Tayfur, imalı bir gönderi yayınlayarak Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısıyla "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu paylaştı. Tayfur daha sonra Mustafa Sandal'ın, "Benim Aşka İnancım Kalmadı" şarkısını paylaşmıştı.

Muhammed Aydın ise sosyal medya hesabında "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BABA ÖZLEMİ BİTMİYOR

Öte yandan Tayfur, geçtiğimiz günlerde merhum sanatçı Ferdi Tayfur'la yeni bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü isim, babasıyla pozuna "Ümitsiz bir bekleyiş bu" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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