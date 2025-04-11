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"Özel belgelerimi çalıp kaçtı" demişti! Reha Muhtar'ın hizmetçisi için karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 14:09
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Özel belgelerimi çalıp kaçtı demişti! Reha Muhtar’ın hizmetçisi için karar

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde hayatının en büyük şokunu yaşadı. Evinde uzun süredir görevli olan hizmetçisinin, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalarak ortadan kaybolduğunu iddia eden Muhtar, olay sonrası soluğu savcılıkta aldı. D.S. isimli hizmetçi için mahkemeden karar çıktı.

Ünlü gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra eski eşi Deniz Uğur ile arasındaki problemlerle gündeme geliyordu.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Muhtar şimdi ise evinde görevli olan yabancı uyruklu hizmetçisiyle yaşadığı krizle adından söz ettirmeye başladı. Ünlü isim, geçtiğimiz yıl Boğaz'daki yalısında çalışan yabancı uyruklu hizmetçinin kıymetli evrak, belge ve kıymetli eşyalarını alıp ortadan kaybolduğunu iddia ederek savcılığın yolunu tutmuştu.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Sabah'ta yer alan habere göre; Reha Muhtar, savcılıktaki ifadesinde "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

YETERLİ DELİL YOK

Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hizmetçi D.S'nin ifadesini aldı. Hizmetçi D.S savcılığa sunduğu beyanında Reha Muhtar'ın kendisine iftira attığını herhangi bir belge çalma olayının söz konusu olmadığını dile getirerek suçlamaları reddetti.

Savcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada D.S'nin hırsızlık yaptığına dair yeterli delilin bulunmadığı aktarıldı. Hizmetçi D.S hakkında savcılık tarafından takipsizlik kararı verilirken soruşturma dosyası böylelikle kapanmış oldu.

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