"Özel belgelerimi çalıp kaçtı" demişti! Reha Muhtar'ın hizmetçisi için karar

Kaynak: A HABER ARŞİV

YETERLİ DELİL YOK

Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hizmetçi D.S'nin ifadesini aldı. Hizmetçi D.S savcılığa sunduğu beyanında Reha Muhtar'ın kendisine iftira attığını herhangi bir belge çalma olayının söz konusu olmadığını dile getirerek suçlamaları reddetti.

Savcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada D.S'nin hırsızlık yaptığına dair yeterli delilin bulunmadığı aktarıldı. Hizmetçi D.S hakkında savcılık tarafından takipsizlik kararı verilirken soruşturma dosyası böylelikle kapanmış oldu.