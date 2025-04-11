Survivor bitti dostlukları bitmedi: Aleyna Kalaycıoğlu bakın kimleri paylaştı
Survivor’a katıldığı döneme damga vuran ve yarışmanın ardından geniş bir hayran kitlesi edinen Aleyna Kalaycıoğlu, kariyerine müzik alanında devam etme kararı aldı. Şimdilerde sahnelerdeki performansıyla adından söz ettiren Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra bağını koparmadığı arkadaşlarını paylaştı.
Survivor'un 2024 sezonunda birlikte yarışan Kardeniz Kılıç ve Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası da dostluklarını sürdürmeye devam ediyor.
Rapçi Canbay ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Kalaycıoğlu dün akşam yeniden sahneye çıktı.
Kalaycıoğlu'nu iki isim yalnız bırakmadı. O isimlerden biri Sercan Yıldırım diğeri Kardeniz Kılıç'tı.
"GERÇEK DOST"
İki ünlü ismin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, "Gerçek dost" notunu düşmeyi ihmal etmedi.
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