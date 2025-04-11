Demet Akalın'ın kızı Hira büyüdü! Annesiyle tarz yarışında...
Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin kızları Hira kocaman kız oldu. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen ve mağazaları tek tek dolaşan anne-kız, neşeli tavırları ve enerjik halleriyle çevredekilerin ilgisini çekti. Günün sonunda verdikleri poz ise gündem oldu.
Okan Kurt ile yaptığı evlilikten Hira adında bir kızı olan Demet Akalın, sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve eleştirilerle gündemden düşmüyor.
Ünlü şarkıcı, yoğun sahne temposunun ardından kızı Hira ile birlikte alışverişte görüntülendi. Moda ve eğlencenin adresi olan alışveriş merkezine giden anne-kız, mağaza mağaza dolaşarak keyifli bir gün geçirdi.
Alışverişin ardından, Demet Akalın ve kızı Hira, muhabirlere verdikleri samimi pozla günlerini sonlandırdı. İkilinin verdiği neşeli pozlar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- 11 Nisan 2025 Cuma hutbesi yayınladı: İşte Cuma hutbesi konusu ve PDF tam metni
- Okyanusların rengi mavi değildi! Japon bilim insanları tarihi gerçeği açıkladı!
- FB-BJK derbi tarihi | Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44'ü bulabildi
- Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...
- Türk Telekom 2025 yılı güncel personel alım ilanları: İşte başvuru şartları
- Pembe ay nedir, ne anlama geliyor? 2025 Nisan ayında pembe ay ne zaman görülecek?
- Nisan ayı 50-55-60-65- KPSS puanıyla memur personel alımı: Lise, ön lisans ve lisans
- Cevdet Vural kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural atandı
- Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı!
- SGK girişi 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası dikkat! Tek tek açıklandı: İşte emekliye çifte maaş imkanı