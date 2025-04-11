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Demet Akalın'ın kızı Hira büyüdü! Annesiyle tarz yarışında...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 11:05
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Demet Akalın’ın kızı Hira büyüdü! Annesiyle tarz yarışında...

Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin kızları Hira kocaman kız oldu. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen ve mağazaları tek tek dolaşan anne-kız, neşeli tavırları ve enerjik halleriyle çevredekilerin ilgisini çekti. Günün sonunda verdikleri poz ise gündem oldu.

Okan Kurt ile yaptığı evlilikten Hira adında bir kızı olan Demet Akalın, sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve eleştirilerle gündemden düşmüyor.

Kaynak : InstagramKaynak : Instagram

Ünlü şarkıcı, yoğun sahne temposunun ardından kızı Hira ile birlikte alışverişte görüntülendi. Moda ve eğlencenin adresi olan alışveriş merkezine giden anne-kız, mağaza mağaza dolaşarak keyifli bir gün geçirdi.

Kaynak : SabahKaynak : Sabah

Alışverişin ardından, Demet Akalın ve kızı Hira, muhabirlere verdikleri samimi pozla günlerini sonlandırdı. İkilinin verdiği neşeli pozlar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kaynak : InstagramKaynak : Instagram

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