Hadise ayrılık sonrası eski haline döndü! "Her zaman önce kendinizi seçin"

Kaynak: Instagram

AYRILIK SONRASI AÇIKLAMA

Londra konserinde ayrılık sonrası açıklama yapan Hadise şu ifadeleri kullandı:

"Bir çiçeği su verirsen beklersin, güzel bir şey açar ya, öyle! Verdiğin emek ve harcadığın zaman. İşte öyle bir gün geliyor ki artık suyu vermek istemiyorsun. Çünkü, 'Ben bir çiçeğim' deyip, açılmak istiyorum diyorsun. Ben öyle hissediyorum. Ben bir çiçeğim ve o gereken suyu kendime veririm," ifadelerini kullanan Hadise, paylaşımına "Her zaman önce kendinizi sevin" notunu da ekledi.