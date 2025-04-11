Hadise ayrılık sonrası eski haline döndü! "Her zaman önce kendinizi seçin"
Yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, Londra'da konserinde yaptığı açıklamayla dikkatleri çekti. O anları Instagram hesabından paylaşan Hadise'nin yeni imajı ise gözlerden kaçmadı.
İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı "Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile bir süredir aşk yaşayan Hadise'nin bu ilişkisi de uzun ömürlü olmadı.
Ayrılık haberleri magazin gündeminde yankı uyandırırken, ünlü şarkıcı yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Şarkıcının kıskançlık sebebiyle ilişkinin son dönemlerinde Sönmez'le tartıştığı öne sürülüyordu.
AYRILIK SONRASI AÇIKLAMA
Londra konserinde ayrılık sonrası açıklama yapan Hadise şu ifadeleri kullandı:
"Bir çiçeği su verirsen beklersin, güzel bir şey açar ya, öyle! Verdiğin emek ve harcadığın zaman. İşte öyle bir gün geliyor ki artık suyu vermek istemiyorsun. Çünkü, 'Ben bir çiçeğim' deyip, açılmak istiyorum diyorsun. Ben öyle hissediyorum. Ben bir çiçeğim ve o gereken suyu kendime veririm," ifadelerini kullanan Hadise, paylaşımına "Her zaman önce kendinizi sevin" notunu da ekledi.
SARI SAÇLARINA GERİ DÖNDÜ
Hadise'nin dikkat çeken açıklamaların yanı sıra imaj değişikliğine de gittiği görüldü.
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