Hande Doğandemir meslektaşıyla aşk yaşıyor! Alp Dağları’ndan İstanbul’a...

Alp Dağları'ndaki davette tanışan ikili, İstanbul'a döndüklerinde de görüşmeye devam etti. İddiaya göre; Yusuf Çim ile Hande Doğandemir, bir süredir aşk yaşıyor. Ancak her iki taraftan da henız konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Instagram