Hande Doğandemir meslektaşıyla aşk yaşıyor! Alp Dağları'ndan İstanbul'a...
'Güneşi Beklerken' dizisindeki Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Hande Doğandemir, bu kez özel hayatıyla gündemde. Magazin kulisleri, ünlü oyuncunun kalbini meslektaşı Yusuf Çim’e kaptırdığını konuşuyor. İddialara göre, iki ünlü isim, Alp Dağları’nda düzenlenen özel bir davette tanıştı.
Güneşi Beklerken, Annemizi Saklarken, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yüzleşme, Taş Kağıt Makas gibi dizilerde yer alan Hande Doğandemir, bomba bir aşk iddiası ile gündeme geldi.
Güzel oyuncu, 2024 yılının yoğun temposundan sonra Alp Dağları'nın huzur dolu atmosferinde 10 günlük bir tatille yenilenmişti.
Paylaşımlarında birçok arkadaşının yanı sıra Yusuf Çim'e de yer vermişti.
Alp Dağları'ndaki davette tanışan ikili, İstanbul'a döndüklerinde de görüşmeye devam etti. İddiaya göre; Yusuf Çim ile Hande Doğandemir, bir süredir aşk yaşıyor. Ancak her iki taraftan da henız konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
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