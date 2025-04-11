Nilsu Berfin Aktaş’ın yeni imajı olay oldu!

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VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, "10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum" demişti.