Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni imajı olay oldu!
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan Nilsu Berfin Aktaş, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.Saç rengini değiştiren ve bambaşka birine dönüşen oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Kalp Yarası gibi dizilerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.
VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, "10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum" demişti.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aktaş, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
BARBİE BENZETMESİ
Son halini paylaşan ve saç rengini sarıya boyatan Nilsu Berfin Aktaş'a "Barbie" benzetmesi yapıldı.
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