11 Nisan 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni imajı olay oldu!

Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni imajı olay oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 12:43 Güncelleme: 11.04.2025 12:47
ABONE OL
Nilsu Berfin Aktaş’ın yeni imajı olay oldu!

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan Nilsu Berfin Aktaş, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.Saç rengini değiştiren ve bambaşka birine dönüşen oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Kalp Yarası gibi dizilerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, "10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum" demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aktaş, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BARBİE BENZETMESİ

Son halini paylaşan ve saç rengini sarıya boyatan Nilsu Berfin Aktaş'a "Barbie" benzetmesi yapıldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör