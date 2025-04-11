Melek Mosso kod adını açıkladı: "Bu lakabı ben taktım"

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"BANA TRAKTÖR DERLER"

Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, şöyle konuştu:

"Hiç durmayacağız, şehir şehir gezeceğiz. Arkadaşlarım iyi bilir, kod adım; Traktör Melek Mosso.

"SOKAKTA ALIŞTIM"

Bu lakabı kendim taktım. Bazı sanatçı arkadaşlarım soruyor, 'Bu tempoyu nasıl kaldırıyorsun, repertuarı nasıl kaldırabiliyorsun?' diye Bilen bilir, ben sokak müzisyenliğinden geliyorum, sokakta alıştım."