Melek Mosso kod adını açıkladı: "Bu lakabı ben taktım"
Hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso, bu kez ilginç bir açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Mosso, kod adını sonunda basın mensuplarıyla paylaştı.
"Hayatım Kaymış", "İlletim" ve "Yeri Var" gibi şarkılarla tanınan Melek Mosso, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Mersin'de bir mekanda konser veren ünlü şarkıcı Melek Mosso, yoğun bir konser maratonuna başladığını söyledi.
"BANA TRAKTÖR DERLER"
Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, şöyle konuştu:
"Hiç durmayacağız, şehir şehir gezeceğiz. Arkadaşlarım iyi bilir, kod adım; Traktör Melek Mosso.
"SOKAKTA ALIŞTIM"
Bu lakabı kendim taktım. Bazı sanatçı arkadaşlarım soruyor, 'Bu tempoyu nasıl kaldırıyorsun, repertuarı nasıl kaldırabiliyorsun?' diye Bilen bilir, ben sokak müzisyenliğinden geliyorum, sokakta alıştım."
Mosso, 2023 yılında oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile Ekim 2023'te nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl ayrılacakları konuşulan ikili evliliklerine devam etme kararı almıştı.
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