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Müslüm Gürses'in mirasçısı dava açmıştı! Semicenk için karar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 10:17
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Müslüm Gürses’in mirasçısı dava açmıştı! Semicenk için karar...

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in seslendirdiği 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısı, yıllar sonra hukuk süreciyle gündeme geldi. Merhum sanatçının mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, eseri izinsiz olarak seslendirdiği gerekçesiyle ünlü şarkıcı Semicenk'e dava açmıştı. İkili arasındaki davada yeni gelişme yaşandı.

Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Biz Babadan Böyle Gördük" adlı şarkı, yeniden gündemde... Genç şarkıcı Semicenk'in eseri yıllar sonra yeniden yorumlaması, merhum sanatçının mirasçısı Emin Erlikhan Kısa'yı harekete geçirmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ŞARKININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Kısa, şarkının izinsiz şekilde kullanıldığını ve Semicenk'in kendisini Müslüm Gürses ile düet yapıyormuş gibi gösterdiğini belirterek hukuki yollara başvurmuş, eserin dijital platformlardan kaldırılmasını talep etmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ancak davayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre; Müslüm Gürses'in mirasçısı Emin Erlikhan Kısa ve ünlü şarkıcı Semicenk'in anlaşma durumlarını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti tarafları arabuluculuğa yönlendirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

DAVADAN FERAGAT ETTİ

Görüşmeler sonucunda Emin Erlikhan Kısa ve Semicenk'in anlaşması üzerine mirasçı davadan feragat etti. Emin Erlikhan Kısa'nın mahkemeye durumu tebliğ etmesiyle dava sonlanmış oldu.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

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