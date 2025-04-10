Müslüm Gürses’in mirasçısı dava açmıştı! Semicenk için karar...

Ancak davayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre; Müslüm Gürses'in mirasçısı Emin Erlikhan Kısa ve ünlü şarkıcı Semicenk'in anlaşma durumlarını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti tarafları arabuluculuğa yönlendirdi.

Kaynak: Instagram