Burak Altay hastane odasından paylaştı! "Gerçek bir savaşçı"

Kaynak: Instagram

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini etkileyen şu ifadeleri kullandı:

"15 günlük mücadelemiz devam ediyor. Bugün 10 Nisan Polis Günü ve vazgeçmeyen babam… Bütün olanlardan habersiz mücadelesine devam ediyor. Gerçek bir savaşçı... Arayan, soran herkese çok teşekkürler. Bırakmıyoruz, toparlıyoruz. Günün kutlu olsun."