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Burak Altay hastane odasından paylaştı! "Gerçek bir savaşçı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 14:06
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Burak Altay hastane odasından paylaştı! Gerçek bir savaşçı

Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizsinde 'Salih' karakteriyle hafızalara kazınan Burak Altay, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Ünlü oyuncu, babasının 15 günlük yaşam mücadelesini 'Gerçek bir savaşçı' sözleriyle anlattı.

Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Üç Kuruş ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi başarılı projelerde yer alan Burak Altay'ın babası Şinasi Altay, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 15 gündür hastanede tedavi görüyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Burak Altay, bu zor günlerinde babasına refakat ediyor. Emekli emniyet müdürü babasına refakat eden oyuncu, 10 Nisan Polis Günü'nde yaptığı duygusal paylaşımıyla yürekleri burktu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"GERÇEK BİR SAVAŞÇI"

Ünlü oyuncu, babasının 15 günlük yaşam mücadelesini "Gerçek bir savaşçı" sözleriyle anlattı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini etkileyen şu ifadeleri kullandı:

"15 günlük mücadelemiz devam ediyor. Bugün 10 Nisan Polis Günü ve vazgeçmeyen babam… Bütün olanlardan habersiz mücadelesine devam ediyor. Gerçek bir savaşçı... Arayan, soran herkese çok teşekkürler. Bırakmıyoruz, toparlıyoruz. Günün kutlu olsun."

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