Beşiktaşlı eski futbolcunun eşi ve arkadaşları Türkiye'ye geldi! "Hayran kaldık"

"EN AZ 10 KEZ GELDİM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Irina Cerutti, "Günaydın! İstanbul'dan birkaç resim ve video daha. Buraya en az 10 kez geldim ve Ayasofya, Mavi Camii, Dolmabahçe sarayı ve daha birçok tarihi manzarayı çok iyi biliyorum..

Kaynak: Instagram