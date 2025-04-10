Beşiktaşlı eski futbolcunun eşi ve arkadaşları Türkiye'ye geldi! "Hayran kaldık"
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius, ünlü İtalyan sunucu eşi Diletta Leotta ile birlikte Türkiye’ye geldi. Çiftin bu keyifli ziyaretine yakın arkadaşları olan sosyal medya fenomeni Irina Cerutti ve eşi de eşlik etti.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alman kaleci Loris Karius, eşi ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta, arkadaşı olan fenomen Irina Cerutti ve eşiyle geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; İsviçreli yıldız, Nişantaşı'nda alışveriş yaptı, Ortaköy'de gezdi.
"EN AZ 10 KEZ GELDİM"
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Irina Cerutti, "Günaydın! İstanbul'dan birkaç resim ve video daha. Buraya en az 10 kez geldim ve Ayasofya, Mavi Camii, Dolmabahçe sarayı ve daha birçok tarihi manzarayı çok iyi biliyorum..
"HAYRAN KALDIK"
Yani bu gezide güzel tatil beldemize hayran kaldık, eski şehirde dolaştık, moda dükkanları ve restoranları ile ünlü Nişantaşı ilçesinde alışveriş yaptık ve tabii ki Türk mutfağının ve misafirperveliğinin tadını çıkardık" dedi. Ünlü isim ayrıca İstanbul gezisinden birkaç kare paylaştı.
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