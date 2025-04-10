"İhaneti affettim" demişti! Coşkun Sabah Hülya Avşar sorusunu şarkıyla yanıtladı

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1990'lı yılların başında, Türk Sanat Müziği, pop ve fantezi müzik türlerini harmanlayarak kendi adını taşıyan 'Coşkun Sabah tarzı' ile büyük bir çıkış yakalamış ve bu dönemde 'Hatıram Olsun', 'Anılar', 'Aşığım Sana' ve 'Aşk Kitabı' gibi birçok şarkıya imza atmıştı.

Bir dönemin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan Coşkun Sabah ile Hülya Avşar aşkı, yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Sabah, askerde olduğu dönemde Avşar'ın kendisini dönemin ünlü futbolcusu Tanju Çolak ile aldattığını söylemişti.