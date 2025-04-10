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"İhaneti affettim" demişti! Coşkun Sabah Hülya Avşar sorusunu şarkıyla yanıtladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 14:30
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İhaneti affettim demişti! Coşkun Sabah Hülya Avşar sorusunu şarkıyla yanıtladı

Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Coşkun Sabah, konuk olduğu bir YouTube programında geçmişteki ilişkisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sabah, kendisine yöneltilen eski aşkı Hülya Avşar hakkındaki soruya göndermeli bir şarkıyla yanıt verdi.

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Kaynak: AAKaynak: AA

1990'lı yılların başında, Türk Sanat Müziği, pop ve fantezi müzik türlerini harmanlayarak kendi adını taşıyan 'Coşkun Sabah tarzı' ile büyük bir çıkış yakalamış ve bu dönemde 'Hatıram Olsun', 'Anılar', 'Aşığım Sana' ve 'Aşk Kitabı' gibi birçok şarkıya imza atmıştı.

Bir dönemin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan Coşkun Sabah ile Hülya Avşar aşkı, yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Sabah, askerde olduğu dönemde Avşar'ın kendisini dönemin ünlü futbolcusu Tanju Çolak ile aldattığını söylemişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"İHANETİ AFFETTİM"

İhanetin ardından büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Sabah, "O dönem çok kırılmıştım ama zamanla Tanju ile görüşmeye devam ettim. Hülya'yı da affettim" demişti.

Son olarak Pembe Masa adlı programa konuk olan Sabah, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

İlk sahneye çıktığı dönemle günümüz konser izleyicisini karşılaştıran ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim zamanımızda herkes takım elbiseli, kravatlı olurdu. Artık konsere kot pantolonla, yırtık giysilerle geliyorlar. Hepsini geçtim, ayağında terlikle müzik dinlemeye gelen insanlar var"

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

HÜLYA AVŞAR SORUSUNA İMALI ŞARKI

Ünlü sanatçı programda yıllar önce kendisini askerdeyken Tanju Çolak ile aldattığını iddia ettiği Hülya Avşar'la ilgili soruyu ise yanıtlamak istemedi.

"O KONULARA GİRMEYELİM"

Sanatçı, "Hülya Avşar sizce hala Türkiye'nin güzel kadınlarından mı?" sorusuna önce "Buna yorum yapamayacağım. Bu konuyu geçelim" dedi.

Ancak hemen sonra "O konulara girmeyelim" diyerek Alişan'ın "Olay Bitmiştir" şarkısını söyledi.

Hülya Avşar ile Tanju Çolak / A Haber arşivHülya Avşar ile Tanju Çolak / A Haber arşiv

ASKERDEYKEN ALDATTI

Yıllar önce Hülya Avşar'la aşk yaşayan Coşkun Sabah katıldığı bir programda ilişkilerinin ihanet nedeniyle bittiğini açıklamıştı.

Sabah, "Hülya Avşar seni Tanju Çolak'la aldattığında askerdeyken ne hissettin?" sorusuna "Çok üzüldüm. Bunu yaşayan her erkek üzülür" yanıtını vermişti.

Çolak ile görüştüğünü de belirten Sabah, "Tanju arkadaşımdı. Biz uygar insanlarız. Bu durumları aştık. Bizim dünyamızda her şey var. Bu anlayışta olmak lazım" demişti.

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