İzzet Yıldızhan'dan İbrahim Tatlıses itirafı: "Psikolojisi iyi değil tedavi görüyor"
Son dönemde çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen dokuz çocuk babası İzzet Yıldızhan, son olarak katıldığı canlı yayın programında sanat dünyası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldızhan'ın İbrahim Tatlıses itirafı ise gündeme bomba gibi düştü.
Üç ayrı kadından dokuz çocuğu olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, son yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. "Gel Konuşalım" programına konuk olan şarkıcı, hem sanat dünyasını eleştirdi, hem de İbrahim Tatlıses hakkında itirafta bulundu.
Yıldızhan, ''Ben kimseden çekinmem, kimseyi de saymam, kimseyi de umursamam. Dostluğun ölçüsü vardır. Benim bir tane rahmetli arkadaşım vardı. Evine girip çıktığım, benim evime girip çıkan İbrahim Erkal. Öyle bir adamdı, Anadolu'ydu. Şimdi bakıyorsun samimi değiller. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Samimi olsunlar. Ben hep bunu söylüyorum. Sanatçıların ikiyüzlülüğüyle ilgili. Birçoğu ikiyüzlü emin olun. Samimi değiller. Ben geneli konuşuyorum, hepsini söylüyorum. Bir taneyi ayırmıyorum bile. Samimi olmadıklarını kendileri de biliyor.'' dedi.
"PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL"
Sunucu Ece Erken'in ''İbrahim Tatlıses vurulduğunda aradınız mı, görüşüyor musunuz'' sorusuna ünlü türkücü ''Hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil. İyi psikolojisi yok. Haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam. Normal değil'' dedi.
"SAMİMİ BULMUYORUM"
Yıldızhan, açıklamalarının devamında ise ''Bana bir adım gelene mutlaka çok ciddi yaklaşımlarım olmuştur. Ama zaten birçoğu samimi değil. İfade ettim bunu. Bunu kişi olarak algılamayın. İsimlendirmek istemiyorum, isimlendirince çok başka yerlere gidecek. Birçoğunun samimi olmadığını düşünüyorum. Bu sektörün samimi olmadığını düşünüyorum. Ben genelini samimi görmüyorum.'' diye konuştu.
"AİLE HER ŞEYDİR"
Ajda Yıldızhan ile mutlu bir evliliği olan 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan,1 Nisan'da doğum gününde yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.
8 çocuğu ile birlikte poz veren Yıldızhan'ın yurt dışında yaşayan oğlu Veysel Efe ise görüntülü konuşma ile aralarındaydı. Günün anısına paylaşım yapan İzzet Yıldızhan, fotoğrafa ise "Aile her şeydir..." notunu düşmüştü.
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