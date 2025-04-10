İzzet Yıldızhan'dan İbrahim Tatlıses itirafı: "Psikolojisi iyi değil tedavi görüyor"

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"PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL"

Sunucu Ece Erken'in ''İbrahim Tatlıses vurulduğunda aradınız mı, görüşüyor musunuz'' sorusuna ünlü türkücü ''Hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil. İyi psikolojisi yok. Haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam. Normal değil'' dedi.

"SAMİMİ BULMUYORUM"

Yıldızhan, açıklamalarının devamında ise ''Bana bir adım gelene mutlaka çok ciddi yaklaşımlarım olmuştur. Ama zaten birçoğu samimi değil. İfade ettim bunu. Bunu kişi olarak algılamayın. İsimlendirmek istemiyorum, isimlendirince çok başka yerlere gidecek. Birçoğunun samimi olmadığını düşünüyorum. Bu sektörün samimi olmadığını düşünüyorum. Ben genelini samimi görmüyorum.'' diye konuştu.