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Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? O iddialara ateş püskürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 17:15 Güncelleme: 10.04.2025 12:15
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Gönül Yazar’ın sağlık durumu nasıl? O iddialara ateş püskürdü

'Taş Bebek' lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın sağlık durumunun kötüye gittiği yönündeki söylentiler kısa sürede gündeme oturdu. Usta sanatçı, sosyal medyada hızla yayılan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Türk sanat müziğinin efsane ismi Gönül Yazar'dan gelen haber, sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzdü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden "Taş Bebek" lakaplı usta sanatçının, geçtiğimiz aylarda bacağında oluşan pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi sürecinin halen devam ettiği biliniyordu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Son olarak ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, hayranlarını bir kez daha endişelendirdi. Akay, Gönül Yazar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, sevenlerinden dua istedi.

"HABERLER PEK İÇ AÇICI DEĞİL"

Akay'ın Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!"

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

"ENGELLEDİĞİM İÇİN..."

Çıkan iddialar sonrası Yazar, sessizliğini bozarak, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

Gönül Yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hakkımda 'entübe edildi' şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor. Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar, memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı.

"HAYATIMIN EN SAĞLIKLI GÜNLERİNİ YAŞIYORUM"

O kim oluyor? Ayrıca bu adam yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın'ı ve Orhan Gencebay'ı dört defa 'öldü' diye haber yaptı. Ben şuan da hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim."

Gönül Yazar'ın son paylaşımı / Kaynak: InstagramGönül Yazar'ın son paylaşımı / Kaynak: Instagram

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