Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? O iddialara ateş püskürdü
'Taş Bebek' lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın sağlık durumunun kötüye gittiği yönündeki söylentiler kısa sürede gündeme oturdu. Usta sanatçı, sosyal medyada hızla yayılan iddialar hakkında açıklama yaptı.
Türk sanat müziğinin efsane ismi Gönül Yazar'dan gelen haber, sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzdü.
Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden "Taş Bebek" lakaplı usta sanatçının, geçtiğimiz aylarda bacağında oluşan pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi sürecinin halen devam ettiği biliniyordu.
SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
Son olarak ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, hayranlarını bir kez daha endişelendirdi. Akay, Gönül Yazar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, sevenlerinden dua istedi.
"HABERLER PEK İÇ AÇICI DEĞİL"
Akay'ın Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!"
"ENGELLEDİĞİM İÇİN..."
Çıkan iddialar sonrası Yazar, sessizliğini bozarak, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.
Gönül Yazar, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün hakkımda 'entübe edildi' şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor. Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar, memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı.
"HAYATIMIN EN SAĞLIKLI GÜNLERİNİ YAŞIYORUM"
O kim oluyor? Ayrıca bu adam yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın'ı ve Orhan Gencebay'ı dört defa 'öldü' diye haber yaptı. Ben şuan da hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cevdet Vural kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural atandı
- Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı!
- SGK girişi 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası dikkat! Tek tek açıklandı: İşte emekliye çifte maaş imkanı
- TTK kura çekimi ASİL-YEDEK isim listesi 2025 | TTK 2000 işçi alımı kura sonuç sorgulama nereden yapılır?
- Göksel Aşan kimdir? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan’ın hayatı ve kariyeri
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2025 Nisan ayı TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde, indirim gelecek mi?
- Benzin fiyatlarında peş peşe indirim! 10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
- İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman ödenecek? 2025 İŞKUR Gençlik Programı ödeme takvimi
- Mart değil nisan kapıdan baktırdı! AFAD'dan 31 ile sarı ve turuncu uyarı: Karla karışık yağmur, kuvvetli fırtına, toz taşınımı...
- Buzağı destek ödemeleri ne zaman? 1. dönem Buzağı yardımı ne kadar, hangi tarihte yatacak?
- Zeka testi: Yavru kediyi fark edebilir misiniz? 623 kişi denedi, 21'i başarılı oldu
- 2025 Nisan ayı kamu ilanları yayınlandı | Hangi kurumlar personel alımı yapacak?