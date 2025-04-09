Yavuz Bingöl'den CHP'ye tepki Gazze'deki insanlık dramına yardım çağrısı!
Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdığı mektupla boykot çağrısına tepki göstermişti. Ünlü şarkıcı, bu kez İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü zulme dikkat çekerek önemli bir çağrıda bulundu. Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Susmayın lütfen, sessizlik dahi zulümdür' ifadelerini kullandı.
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alarak Filistin halkına yönelik ağır saldırılar gerçekleştiriyor. Bu insanlık dramına karşı sessiz kalmayan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İsrail'in Filistin'deki zulmüne tepki gösterdi.
"2 MİLYON İNSAN AÇLIKTAN ÖLÜYOR"
Bingöl, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sessizlik çok ağır geliyor bana. 25 gündür bir tane yardım TIR'ı girmedi Gazze'ye. Ve un olmadığı için fırınlar tümüyle kapandı. Az önce Gazze'deki oğlumuz Yaser ile görüştüm. 'Ot yiyoruz Yavuz ağabey' diyor. 'Kuyulardan çektiğimiz suyla otları pişiriyoruz. Ekmek ve başka bir şey yok. İsrail sürekli uçaklar ile kağıt atıyor. Bulunduğunuz bölgeyi terk edin yazıyor kağıtta. Nereye gidelim Yavuz ağabey? Nereye gitsinler? 45 kilometre karelik bir alanda, etrafı 10 metre beton duvarlar ve üzeri de dikenli teller ile çevrili bir hapishanede nereye gitsinler? Çıkış yok. Giriş yok. İlaç yok. Gıda yok. Ne yapsın bu insanlar?' İki milyon insan gözümüzün önünde açlıktan ölüyor. Lütfen o bebeklerin sesi olun. Bu zulmü duyurun dünyaya. Bir gün bir yerde sözü geçen birinin vicdanı sızlar belki. Belki uluslararası kamuoyu oluşturur. Senin gücün yetmiyorsa, yeten biri duyana kadar duyurun bu zulmü. Vallâhi bu vebali kaldıramayız. 'Paylaşıyorum da ne oluyor sanki. Zulüm durmuyor ki' demeyin. İsrail'in istediği de bu zaten. Herkes sussun istiyor. Herkes günlük hayatına devam etsin ve Gazze'yi unutsun istiyor. Susmayın lütfen. Sessizlik dahi zulümdür"
Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre; Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazze'deki çocukların sesini duyurmak için bir mektup kampanyası başlatacağını açıkladı. Gazze'deki zulme karşı duyarsız kalmayan Bingöl, bu kez bir adım daha atarak dünya liderlerine seslenmek amacıyla kampanya başlatma kararı aldı.
"CHP'nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor. Kurşunu bombayı geçtim, milyonlarca çocuk açlıktan hastalıktan ölüyor" diyen Bingöl, İstanbul Valiliğiyle bir farkındalık yaratmayı planladığını belirtti.
"Boykot nasıl yapılırmış arkadaşlara göstereceğiz" diyen Bingöl, şöyle konuştu:
"Bu sessizlik çok ağır geliyor bana. 25 gündür bir yardım TIR'ı girmedi Gazze'ye. Az önce Gazze'deki oğlumuz Yaser ile görüştüm. 'Ot yiyoruz Yavuz abi' diyor. Kuyulardan çektiğimiz su ile otları pişiriyoruz. Ekmek ve başka bir şey yok. İsrail uçaklar ile kağıt atıyor. 'Bulunduğunuz bölgeyi terk edin' yazıyor kâğıtta. Nereye gidelim Yavuz abi diye soruyor. Ne yapsın bu insanlar? İki milyon insan gözümüzün önünde açlıktan ölüyor. Lütfen o bebeklerin sesi olun. Susmayın, sessizlik zulümdür."
Herkesi tepki vermeye çağıran Bingöl, "Kızılay üzerinden gerçek çocuklardan başlayıp bunu kampanyaya dönüştüreceğim. Onların ağzından oradaki çocuklardan başlayarak mektup yazdıracağım herkese, dünya liderlerine. Bir gün bir yerde sözü geçen birinin vicdanı sızlar belki." dedi.
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