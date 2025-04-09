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Doğum günü paylaşımı olay oldu! Melisa Döngel gerçeği açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 12:10
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Doğum günü paylaşımı olay oldu! Melisa Döngel gerçeği açıkladı

Melisa Döngel, hakkında çıkan aşk dedikodularıyla gündemden düşmüyor! Ünlü oyuncu, menajerinin doğum gününü kutladığı kareler sonrası çıkan 'yeni sevgili' dedikodularına esprili bir dille yanıt verdi.

'Arka Sokaklar', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz', 'Kirli Sepeti' gibi birçok yapımda rol olan Melisa Döngel, hem kariyeri hem de aşk hayatıyla sık sık gündemde...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Son olarak futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile aşk yaşayan Döngel, bir süre önce hayatında kimse olmadığını açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın hemen ardından oyuncunun kalbini iş insanı Öncü Sönmez'e kaptırdığı iddia edildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Çıkan haberler sonrası Melisa Döngel, aşk haberlerini yalanlayarak, dedikodulara son verdi. 25 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de menajeri, Eser Küçükerol'un doğum gününde peş peşe paylaşımlar yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"CANIM MENAJERİM"

Bu paylaşımlar sonrası çıkan 'yeni sevgili' iddialarına gülerek açıklama yapan Döngel, "Menajerim benim canım menajerim" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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