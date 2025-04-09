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Anne olmak için gün sayan Sahra Işık'tan karnı burnunda pozlar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 10:11
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Anne olmak için gün sayan Sahra Işık’tan karnı burnunda pozlar!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık Aybirdi, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu duyuran Sahra, peş peşe yayınladığı hamilelik pozlarıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Survivor yarışmasıyla ünlenen voleybolcu Sahra Işık ve eşi iş insanı İdris Aybirdi, inişli çıkışlı geçen evliliklerinde kötü günleri geride bıraktı. 2019 yılında nikah masasına oturan çift, daha önce yaşadıkları krizleri çözebilmek için çift terapisine başvurmuş ve ilişkilerini sağlamlaştırmışlardı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Kötü günleri geride bırakan ikilinden İdris Aybirdi, "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok" demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti, sosyal medyadan bebek beklediklerini açıklamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini açıklayarak erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Survivor Sahra, 956 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni hamilelik pozlarını paylaştı.

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