Ünlü rapçi Massaka serbest bırakıldı

'Massaka' olarak tanınan rapçi Murat İlhan, iddiaya göre suç örgütü lideri Barış Boyun'un adının geçtiği bir klip nedeniyle gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI

Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., çıkarıldığı mahkemede barış boyun dosyasından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA