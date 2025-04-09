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Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.04.2025 14:29
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Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'JLO Live In 2025' adlı dünya turnesi kapsamında Türkiye'de iki konser verecek.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Türkiye'ye geliyor...

Lopez, 1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde, 4 Temmuz'da İstanbul'da Yenikapı Festivalpark'ta sevenleriyle bir araya gelecek.

Kaynak: AAKaynak: AA

Dünya turnesinin konser tarihlerini sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, 13 Temmuz'da Madrid'de, 15 Temmuz'da Barselona'da, 20 Temmuz'da Budapeşte'de, 1 Ağustos'ta ise Kazakistan'da performans sergileyecek.

Jennifer Lopez, İstanbul'daki ilk konserini "Dance Again" turnesi kapsamında 2012'de vermişti. İstanbul'da tek konser vermeyi planlayan sanatçı, yoğun talep üzerine konser sayısını 3'e çıkarmıştı.

Kaynak: AAKaynak: AA

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