Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan'dan özlem dolu paylaşım
Pankreas kanserine yenik düşerek 54 yaşında hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli’nin büyük oğlu Taylan’dan duygusal bir paylaşım geldi. Annesinin mutfakta yemek yaptığı anları paylaşan Taylan, 'Açım anne' diyerek özlemini dile getirdi.
2,5 yıldır kanser tedavisi gören ve durumu ağırlaştıktan sonra entübe edilen ünlü şarkıcı Tanyeli'den acı haber geldi. 54 yaşındaki Tanyeli, kanserle mücadeleye yenik düşerek hayatını kaybetti.
Tanyeli'nin vefatının ardından eşi İlker Sünneli ve oğlu Taylan sık sık paylaşımlar yapmaya başladı.
"AÇIM ANNE"
Annesinin yemek yaptığı anları paylaşan Taylan, "Açım anne" notunu düşerek yaşadığı kayıp sonrası özlemini dile getirdi.
Tanyeli'nin oğlu Taylan, daha önceki gönderine de annesinin siyah beyaz bir karesini yayınlamıştı.
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