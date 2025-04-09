Dilan-Engin Polat için Adli Tıp’tan rapor çıktı! Uyuşturucu soruşturması...

Kaynak: Instagram

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3 Mart'ta sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat ve videoyu çeken Dilan Polat "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından ifadeye çağrıldı.