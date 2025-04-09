Dilan-Engin Polat için Adli Tıp'tan rapor çıktı! Uyuşturucu soruşturması...
Dilan ve Engin Polat çiftinin, sosyal medyadaki bir video paylaşımı üzerine 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na verilen testlerin sonucu ortaya çıktı.
Kara para aklamaktan yargılanan Dilan-Engin Polat çifti, geçtiğimiz aylarda Instagram'da skandal bir video paylaştı.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3 Mart'ta sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat ve videoyu çeken Dilan Polat "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından ifadeye çağrıldı.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüpheliler serbest bırakıldı.
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu'na verilen testlerin sonuçları ortaya çıktı. Raporda Dilan-Engin Polat çiftinin uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.
Çiftin avukatı Sevinç Horoz "Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 9 - 15 Nisan kataloğu geldi: Her şey 75 TL
- 5 bin TL Çocuk Yardımı BAŞVURU EKRANI e-Devlet | Bakan Göktaş cevapladı: Doğum tarihi şartı var mı?
- Kişiliğinizi belirleyin: Bu parmak testi sonucu ortaya seriyor
- Akaryakıtta tabela il il değişiyor, benzine indirim yola çıktı! İşte 9 Nisan güncel mazot, LPG tutarları...
- Çocuğunuzun şımarık olmasının 5 gizli nedeni! Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar
- Tarım Kredi'de indirim kataloğu güncellendi: 9-23 Nisan arasında 46 üründe fiyatlar düştü
- Fiyatlar uçmadan yakalayın! 2 milyon TL altında 30 sıfır otomobil listesi!
- Aşure Ayı ne zaman, hangi tarihte? Muharrem ayı Aşure Günü tarihi 2025
- Trafik kanunu değişikliği 2025 | Gündemde hangi maddeler var? 32 maddelik kanun teklifi Meclis'e geldi mi?
- Meteoroloji'den kuvvetli fırtına alarmı | İstanbul dahil o iller tek tek işaretlendi! Günlerce kar ve çamur yağacak
- Gümüşhane'de korkutan deprem! AFAD son dakika...
- Öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2025 Nisan ayı ek ders ücreti hesaplama