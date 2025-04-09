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Dilan-Engin Polat için Adli Tıp'tan rapor çıktı! Uyuşturucu soruşturması...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 09.04.2025 13:16
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Dilan-Engin Polat için Adli Tıp’tan rapor çıktı! Uyuşturucu soruşturması...

Dilan ve Engin Polat çiftinin, sosyal medyadaki bir video paylaşımı üzerine 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na verilen testlerin sonucu ortaya çıktı.

Kara para aklamaktan yargılanan Dilan-Engin Polat çifti, geçtiğimiz aylarda Instagram'da skandal bir video paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3 Mart'ta sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat ve videoyu çeken Dilan Polat "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından ifadeye çağrıldı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ADLİ TIP KURUMU RAPORU ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'na verilen testlerin sonuçları ortaya çıktı. Raporda Dilan-Engin Polat çiftinin uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Çiftin avukatı Sevinç Horoz "Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

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