Gönül Yazar'dan üzen haber! "Dualarınızı esirgemeyin"

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SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Son olarak ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, hayranlarını bir kez daha endişelendirdi. Akay, Gönül Yazar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, sevenlerinden dua istedi.