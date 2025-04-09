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Gönül Yazar'dan üzen haber! "Dualarınızı esirgemeyin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 17:14
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Gönül Yazar’dan üzen haber! Dualarınızı esirgemeyin

'Taş Bebek' lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Gönül Yazar'dan gelen haber sevenlerini üzdü. Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabında Yazar'ın sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Türk sanat müziğinin efsane ismi Gönül Yazar'dan gelen haber, sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzdü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden "Taş Bebek" lakaplı usta sanatçının, geçtiğimiz aylarda bacağında oluşan pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi sürecinin halen devam ettiği biliniyordu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Son olarak ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, hayranlarını bir kez daha endişelendirdi. Akay, Gönül Yazar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, sevenlerinden dua istedi.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

"HABERLER PEK İÇ AÇICI DEĞİL"

Akay'ın Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!"

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