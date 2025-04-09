11 bin TL'ye oturuyordu! Feraye Tanyolaç'a mahkemeden kira şoku
Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ile Bebek’teki Arif Paşa Korusu’nda oturduğu evin sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlığı yargıya taşınmıştı. Tanyolaç'ın 'fareli ve pireli' diye tanımladığı eve yüzde 600 zam yapan mahkeme verdiği kararın gerekçesini açıkladı.
Feraye Tanyolaç ile ev sahibi arasında uzun süredir devam eden kira tespit davasında mahkeme nihai kararını verdi. Tanyolaç'ın Bebek'te, Arif Paşa Korusu'nda yer alan daireye 11 bin TL kira ödemesi üzerine ev sahibinin açtığı dava sonucunda kira bedeli yüzde 600 oranında artırıldı.
Ev sahibinin "100 bin liralık evde 11 bin liraya oturuyor" dediği, Tanyolaç'ın ise "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" dediği evin kirası yüzde 600 zamlanarak, 67 bin 500 lira oldu.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, bilirkişi heyetinin yaptığı 75 bin liralık tespite karşın, Tanyolaç'ın eski kiracı olması nedeniyle yüzde 10'luk bir "hakkaniyet indirimi" yaptı.
Kararda, Tanyolaç'tan bu kiranın 2023 Ocak ayından itibaren alınmasına da hükmetmişti. Mahkeme, gerekçeli kararının yazımını da tamamladı.
HAK VE NESAFET İNDİRİMİ YAPILDI
Sabah'ın haberine göre; Gerekçeli kararda, dava kapsamında alınan bilirkişi raporuna atıf yapıldı. Raporda, 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle kira bedelinin (boş olarak) aylık net 75 bin lira olabileceği değerlendirmesi yapıldığı ifade ediliyordu.
Mahkeme gerekçeli kararında, ev sahibinin talebinin aylık 80 bin lira olduğu hatırlatılarak, bu nedenle mahkeme tarafından, kiralanan dairenin boş olarak getirebileceği aylık kira bedeli belirlendikten sonra Yargıtay ve İstinaf mahkemeleri yerleşik uygulamalarına göre bu bedel üzerinden hak ve nesafet indirimi yapılması gerektiği kanaatine varıldığı ifade edildi.
İSTİNAF YOLU AÇIK
Mahkeme tarafından Bebek'teki dairede yapılan keşif sonucu düzenlenen dosya kapsamına uygun ve denetime elverişli bilirkişi raporu esas alınarak dairenin, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapılarak aylık kira bedelinin net olarak 67 bin 500 lira olarak tespitine karar verildiği vurgulandı. Gerekçeli kararda, verilen bu kararın İstinaf yolunun açık olduğu da hatırlatıldı.
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