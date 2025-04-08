08 Nisan 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Deniz Seki kötü haberi duyurdu! Kardeşi ağır yaralandı

Deniz Seki kötü haberi duyurdu! Kardeşi ağır yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 16:57
ABONE OL
Deniz Seki kötü haberi duyurdu! Kardeşi ağır yaralandı

Ünlü sanatçı Deniz Seki'nin Bodrum'da yaşayan erkek kardeşi, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapan Seki, sevenlerinden dua istemeyi de ihmal etmedi.

Deniz Seki'nin Bodrum'da yaşayan kardeşi Serkan Seki, saat 22.00 sularında Yalıçiftlik– Kızılağaç yolunda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki kayalıklara çarpan Seki, ağır yaralanırken, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"KRİTİK AŞAMAYI GERİDE BIRAKTIK"

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kardeşinin sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi:

"Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgilisini eksik etmeyen herkese minnettarım."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör