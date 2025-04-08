Deniz Seki kötü haberi duyurdu! Kardeşi ağır yaralandı

"KRİTİK AŞAMAYI GERİDE BIRAKTIK"

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kardeşinin sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi:

"Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Instagram