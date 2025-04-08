Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu'na veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor
2025 yılının ilk üç ayında, Türk sanat dünyası birçok değerli ismini kaybetti. Bir acı haber de usta oyuncu Ahmet Levendoğlu'ndan geldi. 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan usta oyuncu Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayata veda etti. Acı haberi oyuncu Yıldıray Şahinler duyurdu.
ACI HABERİ DUYURDU
Yıldıray Şahinler, paylaşımında "Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, "ilke" sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
SEVENLERİ AKM'YE AKIN ETTİ
Ahmet Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlendi. Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem gibi ünlü isimler törende yer aldı.
"SEVDİĞİMİZ BİR İNSANDI"
2. Sayfa'nın haberine göre; Oktay Kaynarca, "Birçok kişinin hocasıydı. Benim de hocamdı konservatuardan. 5 yıl hocalığımı yaptı. Çok değerli bir adamdı. Ahmet hocamın yolculuğu burada bitti ama bence güzel bir yolculuğu oldu. Sevdiğimiz bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Törenin ardından oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
SEVENLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Levendoğlu'nun vefat haberini alan ünlü isimler; üzüntülerini, taziye mesajlarıyla dile getirdi.
Nevra Serezli: Robert Koleji sınıf arkadaşım Ahmet Levendoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağ olsun.
Gülsin Onay: Ahmet Levendoğlu'nu kaybetmişiz... Mekânı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Yakın dostum, sevgili Eren'ciğimin babası, tiyatro dünyamızın büyük ustası, hocaların hocası... Huzur içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim.
Zuhal Olcay: Canım Hocam Ahmet Levendoğlu... Huzurla uyu.
Emre Altuğ: Mekânınız cennet olsun hocam.
Ceyda Düvenci: Kıymetler tek tek gidiyor.
AHMET LEVENDOĞLU HAKKINDA
İstanbul'da 1945'te dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü.
Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'de Krallık Tiyatro Sanatı Akademisinde gördüğü tiyatro öğrenimini 1969'da tamamlayarak Exeter Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yapan Levendoğlu, 1971-1976 arasında Ankara, 1978-1980 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.
Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdür yardımcılığını üstlenen oyuncu, 1971'den itibaren tiyatroda öğretmenlik yaptı.
Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Konservatuarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda ders veren Levendoğlu, "Kırık Hayatlar", "Ateşten Günler" adlı televizyon dizilerinde, "Young Indiana Jones" adlı Amerikan dizisinde, "Baharın Bittiği Yer" ve "Yaz Yağmuru" filmlerinde oyunculuk yaptı.
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