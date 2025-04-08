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Kadir Ezildi taksiye binerken düştü! "İlk kez yıkılmıyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 12:27
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Kadir Ezildi taksiye binerken düştü! İlk kez yıkılmıyoruz

Temizlik takıntısıyla popülerleşen ve bir televizyon kanalında program sunmaya başlayan Kadir Ezildi, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ezildi, taksiye binerken düştüğü anları takipçileriyle paylaştı.

Şimdilerde evlilik hazırlığında olan fenomen Kadir Ezildi, Instagram'da milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Temizlik takıntısıyla bir anda popüler olan, daha sonra bu takıntısını işe çeviren ve televizyonda program sunmaya başlayan Ezildi'den yine kendine özgü bir paylaşım geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Taksiye binerken düştüğü anları Instagram hesabından paylaşan Ezildi, "İlk defa yıkılmıyoruz, sen çay koy biz yine düştüğümüz yerden ayağa kalkarız." dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Instagram'da yorumlara cevap veren ünlü isim, "Bu düşmenin üstüne koca ev temizledim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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