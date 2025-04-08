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Justin Bieber Aleyna Tilki'yi takibe aldı! Yıllar önceki sözleri gündem oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 13:31
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Justin Bieber Aleyna Tilki’yi takibe aldı! Yıllar önceki sözleri gündem oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'yi dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Instagram'dan takibe aldı. Bu hamle sonrası, Tilki'nin seneler önceki sözleri yeniden gündeme geldi.

"Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?", " Dipsiz Kuyum" ve "Cevapsız Çınlama" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, hem açıklamaları, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Son dönemde evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen ve üzgün, moralsiz görünümüyle hayranlarını, endişelendiren Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BANA YÜRÜDÜ" DEMİŞTİ

Tilki, 2022 yılında katıldığı YouTube programında Justin Bieber için,"Bana Beverly Hills'te yürüdü" demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Justin Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı "Benimle şarkı yapmak isteyenler ulaşsın" paylaşımı ardından Aleyna Tilki'yi listesine ekledi.

Bu takipleşme akıllara, "Acaba Aleyna Tilki mesaj attı bir düet mi gelecek?" sorularını getirdi.

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