Justin Bieber Aleyna Tilki’yi takibe aldı! Yıllar önceki sözleri gündem oldu

"Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?", " Dipsiz Kuyum" ve "Cevapsız Çınlama" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, hem açıklamaları, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.