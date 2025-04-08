08 Nisan 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Saç ektiren Kerem Bürsin'in son hali gündem oldu

Saç ektiren Kerem Bürsin'in son hali gündem oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 14:31
ABONE OL
Saç ektiren Kerem Bürsin’in son hali gündem oldu

Sabancılar'ın torunu Melisa Taban ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Kerem Bürsin, son haliyle gündemde. Bir süredir görüntü vermeyen Bürsin'in saç ektirdiği ortaya çıktı. Bir derginin yüzü olan ünlü oyuncu, yeni imajıyla sevenlerinden tam not aldı.

Güneşi Beklerken' dizisiyle hayatımıza giren 37 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, sosyetik güzel Melisa Sabancı Tapan ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi.

Melisa Taban ile Kerem Bürsin / Kaynak: Sosyal medyaMelisa Taban ile Kerem Bürsin / Kaynak: Sosyal medya

Basın mensuplarınca görüntülenen Bürsin, evlilik hakkında "İster istemez insan düşünüyor tabii. Bazen şey de düşünüyorum acaba çok mu yaşlıyım. Şanslıysam herhalde olur. " ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞTILAR

Ünlü çiftten gelen haber sevenlerini üzmüştü. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çiftten sürpriz bir hamle geldi. Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre; Melisa Tapan ve Kerem Bürsin ilişkilerine bir şans daha verdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SAÇ EKTİRDİ

37 yaşındaki yakışıklı oyuncu, yeni imajıyla da gündemde. Bir hayranı tarafından görüntülenen Kerem Bürsin'in saçlarını kazıttığı görülmüştü. Yeni imajı çok konuşulan ünlü oyuncunun neden böyle yaptırdığı bir dergiye kapak olmasıyla ortaya çıktı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Elle Arabia dergisine röportaj veren Bürsin'in saç ektirdiği öğrenildi. Yeni imajıyla kameralar karşısına çıkan ünlü oyuncu, son haliyle sevenlerinden tam not aldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör