Saç ektiren Kerem Bürsin’in son hali gündem oldu

Melisa Taban ile Kerem Bürsin / Kaynak: Sosyal medya

Basın mensuplarınca görüntülenen Bürsin, evlilik hakkında "İster istemez insan düşünüyor tabii. Bazen şey de düşünüyorum acaba çok mu yaşlıyım. Şanslıysam herhalde olur. " ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞTILAR

Ünlü çiftten gelen haber sevenlerini üzmüştü. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çiftten sürpriz bir hamle geldi. Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre; Melisa Tapan ve Kerem Bürsin ilişkilerine bir şans daha verdi.