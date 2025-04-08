Saç ektiren Kerem Bürsin'in son hali gündem oldu
Sabancılar'ın torunu Melisa Taban ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Kerem Bürsin, son haliyle gündemde. Bir süredir görüntü vermeyen Bürsin'in saç ektirdiği ortaya çıktı. Bir derginin yüzü olan ünlü oyuncu, yeni imajıyla sevenlerinden tam not aldı.
Güneşi Beklerken' dizisiyle hayatımıza giren 37 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, sosyetik güzel Melisa Sabancı Tapan ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi.
Basın mensuplarınca görüntülenen Bürsin, evlilik hakkında "İster istemez insan düşünüyor tabii. Bazen şey de düşünüyorum acaba çok mu yaşlıyım. Şanslıysam herhalde olur. " ifadelerini kullanmıştı.
BARIŞTILAR
Ünlü çiftten gelen haber sevenlerini üzmüştü. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çiftten sürpriz bir hamle geldi. Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre; Melisa Tapan ve Kerem Bürsin ilişkilerine bir şans daha verdi.
SAÇ EKTİRDİ
37 yaşındaki yakışıklı oyuncu, yeni imajıyla da gündemde. Bir hayranı tarafından görüntülenen Kerem Bürsin'in saçlarını kazıttığı görülmüştü. Yeni imajı çok konuşulan ünlü oyuncunun neden böyle yaptırdığı bir dergiye kapak olmasıyla ortaya çıktı.
Elle Arabia dergisine röportaj veren Bürsin'in saç ektirdiği öğrenildi. Yeni imajıyla kameralar karşısına çıkan ünlü oyuncu, son haliyle sevenlerinden tam not aldı.
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