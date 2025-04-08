Ayrıldılar mı? Nesrin Cavadzade sevgilisi Pamir Pekin’i takipten çıktı

TAKİPTEN ÇIKTI

2 aydır birlikte olan çiftin yollarını ayırdıkları öğrenildi. Cavadzade'nin yakın bir zamanda Pamir Pekin'i takipten çıkması da dikkat çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayrılık nedeni olarak Cavadzade'nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu konuşuluyor.

Kaynak: Instagram