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Ayrıldılar mı? Nesrin Cavadzade sevgilisi Pamir Pekin'i takipten çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 16:12
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Ayrıldılar mı? Nesrin Cavadzade sevgilisi Pamir Pekin’i takipten çıktı

Nesrin Cavadzade, aynı dizide yer aldığı rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığını sosyal medya duyurmuştu. 2 ay devam eden ilişkiden üzen haber geldi. Güzel oyuncu, Pamir Pekin'i takipten çıktı.

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, aynı dizideki partneri Pamir Pekin ile sık sık paylaşım yapıyordu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İkili, yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etmiş, Sandık Kokusu dizisi bittikten sonra da soluğu Yunanistan'da almıştı. Taze aşıkların ilgisi magazin gündemine bomba gibi düşerken yeni gelişme yaşandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

TAKİPTEN ÇIKTI

2 aydır birlikte olan çiftin yollarını ayırdıkları öğrenildi. Cavadzade'nin yakın bir zamanda Pamir Pekin'i takipten çıkması da dikkat çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayrılık nedeni olarak Cavadzade'nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu konuşuluyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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