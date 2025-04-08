Ayrıldılar mı? Nesrin Cavadzade sevgilisi Pamir Pekin'i takipten çıktı
Nesrin Cavadzade, aynı dizide yer aldığı rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığını sosyal medya duyurmuştu. 2 ay devam eden ilişkiden üzen haber geldi. Güzel oyuncu, Pamir Pekin'i takipten çıktı.
'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, aynı dizideki partneri Pamir Pekin ile sık sık paylaşım yapıyordu.
İkili, yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etmiş, Sandık Kokusu dizisi bittikten sonra da soluğu Yunanistan'da almıştı. Taze aşıkların ilgisi magazin gündemine bomba gibi düşerken yeni gelişme yaşandı.
TAKİPTEN ÇIKTI
2 aydır birlikte olan çiftin yollarını ayırdıkları öğrenildi. Cavadzade'nin yakın bir zamanda Pamir Pekin'i takipten çıkması da dikkat çekti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayrılık nedeni olarak Cavadzade'nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu konuşuluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kalp hastalığına elveda: İşte atardamarlarınızı açacak 10 besin
- 32. Dönem POMEM mülakatları bitti mi? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Saniyeler içinde etki temizlik! Klozetteki sarı lekeleri anında gideriyor
- 250 bin TL ikinci el taşıt kredisi: İş Bankası, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları
- Hastalara nakdi destek! Maaş bağlanıyor, her ay 10.125,56 TL veriliyor!
- 210 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve detaylar
- Aile Destek Ödemesi bitti mi, son durum ne? 2025 Aile Destek Programı
- Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu?
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Sağanak, çöl tozu, kar yağışı... Nisan ortasında buz keseceğiz! 8 Nisan hava durumu
- 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?
- Gerçek Galatasaraylılar dahi göremiyor! 6 saniyede yüzlerce Osimhen arasından Icardi'yi bul!
- Kasımpaşa-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?