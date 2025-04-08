Aşka bir şans daha: Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı
Arka Sokaklar dizisine transfer olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sessiz sedasız ayrıldığı eski FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile barıştı. İşte herkesin konuştuğu o paylaşım...
Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı ancak ikilinin ilişkisi uzun sürmemişti.
YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER
"Amerikalı Aynasız" ismiyle bilinen Erdal Kaya, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Kaya, Los Angeles'a giden Allen'in fotoğrafını "Biraz kafa dağıtma zamanı" notuyla paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından çiftin barıştığına dair iddialar ortaya atıldı.
İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI
Amerika'daki sürpriz buluşmanın ardından ünlü oyuncu, Erdal Kaya ile el ele fotoğrafını paylaştı. New York'ta olduğunu duyuran Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştığını doğruladı.
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