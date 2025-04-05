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Yıldız Tilbe saçlarını kısacık kestirdi! "Yaralarım geçmeyecekti"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.04.2025 13:52 Güncelleme: 05.04.2025 15:22
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Yıldız Tilbe saçlarını kısacık kestirdi! Yaralarım geçmeyecekti

Kendine has tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirmişti. Saç boyası yüzünden yüzünde yanıklar oluşan Tilbe, bu kez imaj değişikliğine gitti. Ünlü sanatçı son halini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz kazayla sevenlerini üzmüştü. Saçını boyadıktan sonra yüzünde kimyasal yanıklar oluşan sanatçı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarını bilgilendirmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

BOYA YÜZÜNÜ YAKTI

Yüzündeki yanıkların net bir şekilde görüldüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadeleriyle yaşadığı zorluğu dile getirmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BOYA KÖTÜYMÜŞ"

Boyanın kalitesiz olduğunu belirten Tilbe, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"KESMESEYDİM GEÇMEYECEKTİ"

Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla gündem olan 58 yaşındaki sanatçı, bu kez imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Yaşadığı cilt sorununun iyileşmesi için saçlarını kestirdiğini açıklayan Tilbe, son halini Twitter hesabından paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İŞTE SON HALİ

Tilbe, yeni imajıyla verdiğini pozunu "Saçlarımı kesmeseydim yaralarım geçmeyecekti" notuyla yayınladı.

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