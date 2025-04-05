Yıldız Tilbe saçlarını kısacık kestirdi! "Yaralarım geçmeyecekti"
Kendine has tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirmişti. Saç boyası yüzünden yüzünde yanıklar oluşan Tilbe, bu kez imaj değişikliğine gitti. Ünlü sanatçı son halini takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz kazayla sevenlerini üzmüştü. Saçını boyadıktan sonra yüzünde kimyasal yanıklar oluşan sanatçı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarını bilgilendirmişti.
BOYA YÜZÜNÜ YAKTI
Yüzündeki yanıkların net bir şekilde görüldüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadeleriyle yaşadığı zorluğu dile getirmişti.
"BOYA KÖTÜYMÜŞ"
Boyanın kalitesiz olduğunu belirten Tilbe, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" demişti.
"KESMESEYDİM GEÇMEYECEKTİ"
Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla gündem olan 58 yaşındaki sanatçı, bu kez imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Yaşadığı cilt sorununun iyileşmesi için saçlarını kestirdiğini açıklayan Tilbe, son halini Twitter hesabından paylaştı.
İŞTE SON HALİ
Tilbe, yeni imajıyla verdiğini pozunu "Saçlarımı kesmeseydim yaralarım geçmeyecekti" notuyla yayınladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?
- Mis kokulu fırın makarna tarifi: Lezzeti artıracak ince tüyolar!
- Zeka testi: Tilkilerin arasındaki gizli kedi nerede? 1125 kişi denedi, 45'i bulabildi
- Zeka testi: Parktaki gizli aslan yavrusu nerede? 398 kişi denedi, 13'ü 6 saniyede bulabildi.
- İslam Memiş uyardı: Yatırımcı bunu kaçırmasın! Şimdi altın değil onu alma zamanı
- 2025 Nisan ayında en ucuz 20 sıfır otomobil: Togg, Hyundai, Fiat, Kia, Dacia, Opel, BYD
- Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!
- Kokusuna aldanmayın! Her sabah 1 yeşil soğan yemenin vücuda 8 şaşırtıcı etkisi
- 4 Nisan 2025 Cuma hutbesi konusu belli oldu! Cuma hutbesi konusu ve tam metni
- Hayatın en zorlu anlarında bile yılmıyor! Her engele göğüs geren burçlar
- Kivi kabuklarını atmayın yiyin! Şaşırtıcı faydalarını keşfedin
- Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve