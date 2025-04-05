Yıldız Tilbe saçlarını kısacık kestirdi! "Yaralarım geçmeyecekti"

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"BOYA KÖTÜYMÜŞ"

Boyanın kalitesiz olduğunu belirten Tilbe, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" demişti.