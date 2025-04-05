Yasemin Sakallıoğlu hastane odasından paylaştı! Kayınvalidesinin son hali...
Sosyal medyadaki videolarıyla geniş bir takipçi kitlesi edinen fenomen Yasemin Sakallıoğlu, Ramazan Bayramı'nda yaptığı bir paylaşımla kayınvalidesinin hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Ünlü fenomen, felç geçiren kayınvalidesinin son halini yayınladı.
Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burak Yırtar ile 2021 yılında dünyaevine giren komedyen Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Günlerdir paylaşım yapmaması nedeniyle takipçilerinin endişelendiren ünlü fenomen, Ramazan Bayramı'nda kayınvalidesinin sağlık durumunun kötü olduğunu duyurmuştu.
Sakallıoğlu, kayınvalidesinin felç geçirdiğini şu sözlerle paylaşmıştı:
"Benim komik, tatlı kayınvalidemin beynine pıhtı attı ve maalesef felç oldu, eşimin yanında olmaya çalışıyorum. Hayat sanırım bazen böyle bir yer. Üst üste geliyor kötü şeyler. O yüzden yarın aile büyüklerinize sarılın. Hayat neler getirir hiç bilinmiyor. Bizim aileye de, bekleyen herkese de sağlık sıhhat nasip olsun."
HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI
Günler sonra yeni bir paylaşım daha yapan Sakallıoğlu, kayınvalidesinin son halini takipçileriyle paylaştı.
Gönderisine "Kaynanam felçli oluşuna sığınmış gibi bir yanı yorgun düşmüş. 'Bana dokunmayın' der gibi. Bir yanı kararlı 'durma kalk diyen' biri. Kaynanam sevgiye muhtaç." notunu düşen Sakallıoğlu'nun paylaşımına geçmiş olsun mesajları yağdı.
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