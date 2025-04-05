Yasemin Sakallıoğlu hastane odasından paylaştı! Kayınvalidesinin son hali...

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Sakallıoğlu, kayınvalidesinin felç geçirdiğini şu sözlerle paylaşmıştı:

"Benim komik, tatlı kayınvalidemin beynine pıhtı attı ve maalesef felç oldu, eşimin yanında olmaya çalışıyorum. Hayat sanırım bazen böyle bir yer. Üst üste geliyor kötü şeyler. O yüzden yarın aile büyüklerinize sarılın. Hayat neler getirir hiç bilinmiyor. Bizim aileye de, bekleyen herkese de sağlık sıhhat nasip olsun."