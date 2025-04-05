O Ses Türkiye jürisi Gökhan Özoğuz aşk iddialarına son noktayı koydu

"TAMAMEN ASILSIZ"

Özoğuz, çıkan aşk dedikodularının ardından sessizliğini bozdu.

Basın mensuplarının, "Son bir aşk iddiası ortaya atıldı. Doğru mu?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı; "Konuşmaya bile gerek yok. Tamamen asılsız durumlar, yazılanlar... Hatta hep beraber baktık ve konuyla ilgili bir espri yapmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Kaynak: Instagram