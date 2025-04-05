O Ses Türkiye jürisi Gökhan Özoğuz aşk iddialarına son noktayı koydu
Magazin basınında bir süredir gündem olan Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiaları, sonunda yanıt buldu. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, hakkında çıkan dedikodulara açıklık getirdi.
Athena grubunun solisti ve O Ses Türkiye jüri üyesi Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti. Çiftin, Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.
48 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özoğuz ve 35 yaşındaki güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında çıkan 'aşk yaşıyorlar' haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
"TAMAMEN ASILSIZ"
Özoğuz, çıkan aşk dedikodularının ardından sessizliğini bozdu.
Basın mensuplarının, "Son bir aşk iddiası ortaya atıldı. Doğru mu?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı; "Konuşmaya bile gerek yok. Tamamen asılsız durumlar, yazılanlar... Hatta hep beraber baktık ve konuyla ilgili bir espri yapmak zorunda kaldım" diye konuştu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?
- Mis kokulu fırın makarna tarifi: Lezzeti artıracak ince tüyolar!
- Zeka testi: Tilkilerin arasındaki gizli kedi nerede? 1125 kişi denedi, 45'i bulabildi
- Zeka testi: Parktaki gizli aslan yavrusu nerede? 398 kişi denedi, 13'ü 6 saniyede bulabildi.
- İslam Memiş uyardı: Yatırımcı bunu kaçırmasın! Şimdi altın değil onu alma zamanı
- 2025 Nisan ayında en ucuz 20 sıfır otomobil: Togg, Hyundai, Fiat, Kia, Dacia, Opel, BYD
- Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!
- Kokusuna aldanmayın! Her sabah 1 yeşil soğan yemenin vücuda 8 şaşırtıcı etkisi
- 4 Nisan 2025 Cuma hutbesi konusu belli oldu! Cuma hutbesi konusu ve tam metni
- Hayatın en zorlu anlarında bile yılmıyor! Her engele göğüs geren burçlar
- Kivi kabuklarını atmayın yiyin! Şaşırtıcı faydalarını keşfedin
- Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve