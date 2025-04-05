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O Ses Türkiye jürisi Gökhan Özoğuz aşk iddialarına son noktayı koydu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.04.2025 13:37 Güncelleme: 05.04.2025 13:37
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O Ses Türkiye jürisi Gökhan Özoğuz aşk iddialarına son noktayı koydu

Magazin basınında bir süredir gündem olan Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiaları, sonunda yanıt buldu. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, hakkında çıkan dedikodulara açıklık getirdi.

Athena grubunun solisti ve O Ses Türkiye jüri üyesi Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti. Çiftin, Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

48 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özoğuz ve 35 yaşındaki güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında çıkan 'aşk yaşıyorlar' haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"TAMAMEN ASILSIZ"

Özoğuz, çıkan aşk dedikodularının ardından sessizliğini bozdu.

Basın mensuplarının, "Son bir aşk iddiası ortaya atıldı. Doğru mu?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı; "Konuşmaya bile gerek yok. Tamamen asılsız durumlar, yazılanlar... Hatta hep beraber baktık ve konuyla ilgili bir espri yapmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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