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1 yıldır sevgililermiş! Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı'dan sürpriz paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.04.2025 17:01
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1 yıldır sevgililermiş! Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı’dan sürpriz paylaşım

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile aşkını ilan etmişti. Yeni bir paylaşımda bulunan çiftin, bir yıldır sevgili yaşadıkları ortaya çıktı.

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi projelerdeki performansıyla beğeni toplayan Köseoğlu, sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla aşkını ilan etmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Hudutsuz Sevda'da "Damla Leto" karakterine hayat veren güzel oyuncu, aynı dizide yer alan Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"1. SENEMİZ KUTLU OLSUN"

Çift, aşkını yeni ilan etse de birlikteliğin daha uzun olduğu ortaya çıktı. Birinci yıl paylaşımı yapan Köseoğlu, "1. senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize" dedi. Çifte sosyal medyadan tebrik mesajları da yağdı.

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