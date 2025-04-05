1 yıldır sevgililermiş! Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı’dan sürpriz paylaşım

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"1. SENEMİZ KUTLU OLSUN"

Çift, aşkını yeni ilan etse de birlikteliğin daha uzun olduğu ortaya çıktı. Birinci yıl paylaşımı yapan Köseoğlu, "1. senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize" dedi. Çifte sosyal medyadan tebrik mesajları da yağdı.