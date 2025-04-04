Survivor'dan elenen Tuğba'dan şoke eden sözler! Şampiyon adayını açıkladı
Survivor All Star 2025’te Asena ile girdiği düelloyu kaybederek yarışmaya veda eden Tuğba Yeni, elenmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşı Sevgi için şok suçlamalarda bulunan Tuğba, final dörtlüsünü ve şampiyon adayını açıkladı.
Survivor 2025'te 30 Mart akşamı düzenlenen düelloda rakibi Asena Demirbağ'a yenilerek yarışmaya veda eden Tuğba Yeni, elenmesinin ardından günler sonra ilk kez açıklama yaptı.
Survivor hayalleri yarım kalan Gönüllüler takımının eski yarışmacısı, yarışma öncesi hazırlık sürecini ve final dörtlüsünü değerlendirdi.
Tuğba, yarışmaya katılmak için yaşadığı zorlukları anlatırken; ''Survivor 2025'e gelirken aslında çok mücadele verdim. Buraya gelebilmek ve katılabilmek için birkaç yıldır uğraşıyorum bunun adına. En sonunda kendimi burada bulduğum için çok mutluyum. Tabi ki kolay olmadı. Burası hem psikolojik olarak hem mental hem vücut olarak çok yorucu bir yer. Bunun üstesinden elimden geldikçe gelmeye çalıştım açıkçası. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluydum. Elendiğim için de çok üzgünüm. Survivor her anlamda bana çok şey kattı. Arkadaşlıklar, dostluklar edindim. Ve kimseye güvenmemeye öğrendim aslında.'' dedi.
Elendiği gece çok konuşulan görüntüyle ilgili de konuşan Tuğba, ''Yüzüme gülüp arkamdan konuşan Dilşah ve Sevgi, düelloda hiçbir zaman onları duymamazlıktan gelmeye çalıştım. Gerçekten kulaklarımı kapattım. Yaptıkları inanılmaz derece kötü ve art niyetli şeyler. Elendikten sonra zaten izlediğimde inanılmaz korkunç ve kötü gördüm. Bir insan nasıl bu kadar kötü ve art niyetli olabilir. Empati yoksunu insanlar. Kendileri de bir gün o potaya girecekler. Ben gerçekten çok üzüldüm. Korkaklıkla var olmadım en azından. Kendi karakterimle sonuna kadar savaştım.'' ifadelerini kullandı.
Takım arkadaşı Sevgi için şok suçlamalarda bulunan Tuğba; ''Şöyle de bir gerçek var. Bunu da sonradan ben öğreniyorum. Ve inanılmaz derecede kanım dondu. Adada ben çubuk çalışırken, Asena çubuk atışı seçer diye düşünüyordum. Ki öyle de olacaktı, onu tahmin edebiliyordum. Bunu adada çalışırken Sevgi görmüş. Sevgi, Asena'ya gidip, Tuğba adada çubuk çalışıyor, sakın çubuk atışını seçme. Eli alıştığı için bunu yapabilir. Onun basket atışların iyi değil, onu seç demiş. Sevgi'den beklediğim bir performans açıkçası. Onu alkışlıyorum. Kötü niyetiyle baş başa bırakıyorum. Herkes art niyetli insan olduğunu gördü.'' diye konuştu.
Survivor için strateji yeriymiş diyen Yeni, konuşmasınında devamında ise ''Elendiğimden günden beri duygusalım. Sonuna kadar savaşmamla ama tabi ki bunun daha da ilerisini olacağını biliyordum kendi adıma. Ben bir kumpasa düştüm aslında. Arkamdan atış seçtirtmeler, kendi takım arkadaşımdan bunu görmek beni inanılmaz derecede üzdü. Ben asla böyle bir şeyi yapmazdım. Bu kötü kalpliliktir. Burası strateji yeriymiş.'' dedi.
Tuğba, son olarak Survivor son dörtlüsünü ve şampiyon adayını açıkladı. Tuğba, isim vererek; ''Almeda'nın şampiyon olacağını biliyorum. Yani inanıyorum ki olacak, umarım ki olur. En çok istediğim şeylerden bir tanesi. Sonrasında dörtlü olarak Adem olabilir ikinci isim. Üçüncü isim olarak Batuhan Karacakaya olabilir. Dördüncü isim olarak da Sema abla belki sakatlanmazsa, sakatlığı el verirse onu da final koltuğunda görebiliriz diye düşünüyorum'' dedi.
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