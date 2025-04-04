Survivor’dan elenen Tuğba’dan şoke eden sözler! Şampiyon adayını açıkladı

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Survivor hayalleri yarım kalan Gönüllüler takımının eski yarışmacısı, yarışma öncesi hazırlık sürecini ve final dörtlüsünü değerlendirdi.

Tuğba, yarışmaya katılmak için yaşadığı zorlukları anlatırken; ''Survivor 2025'e gelirken aslında çok mücadele verdim. Buraya gelebilmek ve katılabilmek için birkaç yıldır uğraşıyorum bunun adına. En sonunda kendimi burada bulduğum için çok mutluyum. Tabi ki kolay olmadı. Burası hem psikolojik olarak hem mental hem vücut olarak çok yorucu bir yer. Bunun üstesinden elimden geldikçe gelmeye çalıştım açıkçası. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluydum. Elendiğim için de çok üzgünüm. Survivor her anlamda bana çok şey kattı. Arkadaşlıklar, dostluklar edindim. Ve kimseye güvenmemeye öğrendim aslında.'' dedi.

Elendiği gece çok konuşulan görüntüyle ilgili de konuşan Tuğba, ''Yüzüme gülüp arkamdan konuşan Dilşah ve Sevgi, düelloda hiçbir zaman onları duymamazlıktan gelmeye çalıştım. Gerçekten kulaklarımı kapattım. Yaptıkları inanılmaz derece kötü ve art niyetli şeyler. Elendikten sonra zaten izlediğimde inanılmaz korkunç ve kötü gördüm. Bir insan nasıl bu kadar kötü ve art niyetli olabilir. Empati yoksunu insanlar. Kendileri de bir gün o potaya girecekler. Ben gerçekten çok üzüldüm. Korkaklıkla var olmadım en azından. Kendi karakterimle sonuna kadar savaştım.'' ifadelerini kullandı.