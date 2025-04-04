Yıldız Tilbe'den şaşırtan itiraflar: "Tommiks ve Teksas hayranıyım"
Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza yaşayan Yıldız Tilbe'nin başı şimdi de sahte hesaplarla derde girdi. Sosyal medyada adına açılan hesaplara tepki gösteren ünlü sanatçı, ilginç itiraflarda da bulundu. Çizgi roman ve belgesel tutkusunu anlatan Tilbe'nin açıklamaları kısa sürede gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğu talihsiz kazayla sevenlerini üzmüştü. Saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" demişti.
Yıldız Tilbe, şimdi ise sosyal medyada adına açılan sahte hesaplar konusunda büyük bir isyan başlattı! Ünlü sanatçı, "Kimse adımı izinsiz kullanmamalı" diyerek sert bir uyarı yaptı.
Sahte hesapların sosyal medyada büyük bir sorun haline geldiğini belirten Tilbe, yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini vurguladı.
Tilbe, dijital dünyada sahtekârlığın önüne geçmek için kanunların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı!
Sabah'tan Ömer Karahan'a konuşan Yıldız Tilbe, boş vakitlerinde en çok çizgi roman okuyup belgesel izlemeyi sevdiğini söyledi:
"Tommiks ve Teksas en sevdiğim kahramanlar. Hayvan belgesellerini ise hiç kaçırmam!"
YILDIZ'DAN İLGİNÇ AÇIKLAMALAR
"Çizgi roman okumayı çok severim" diyen sanatçı, "En çok Teksas, Tommiks ve Zagor'u beğenirim. Kızıl Maske ile Tom Braks'ı çok sevmem. Boş vakitlerimde bol bol çizgi mecara okuyorum" dedi.
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