Yıldız Tilbe'den şaşırtan itiraflar: "Tommiks ve Teksas hayranıyım"

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Sabah'tan Ömer Karahan'a konuşan Yıldız Tilbe, boş vakitlerinde en çok çizgi roman okuyup belgesel izlemeyi sevdiğini söyledi:

"Tommiks ve Teksas en sevdiğim kahramanlar. Hayvan belgesellerini ise hiç kaçırmam!"

YILDIZ'DAN İLGİNÇ AÇIKLAMALAR

"Çizgi roman okumayı çok severim" diyen sanatçı, "En çok Teksas, Tommiks ve Zagor'u beğenirim. Kızıl Maske ile Tom Braks'ı çok sevmem. Boş vakitlerimde bol bol çizgi mecara okuyorum" dedi.