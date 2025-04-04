Vefat eden Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım! Annesiyle el ele...
Pankreas kanseriyle uzun süredir mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tanyeli’nin vefatının ardından en yürek burkan paylaşım ise büyük oğlu Taylan'dan geldi.
2,5 yıldır kanser tedavisi gören ve durumu ağırlaştıktan sonra entübe edilen oryantal Tanyeli 54 yaşındaki hayatını kaybetti.
Ünlü ismin vefatının ardından eşi İlker Sünneli ve oğlu, sık sık paylaşımlar yapıyor.
Son olarak ünlü ismin büyük oğlu Taylan, annesinin ölümünün ardından duygusal bir paylaşım yaptı.
Annesinin elini tuttuğu, siyah - beyaz bir fotoğraf karesine yer veren Taylan, "İlk kokum, pusulam, sol yanım" notunu düştü.
Tanyeli'nin oğlu Taylan, daha önceki gönderine de annesinin siyah beyaz bir karesini yayınlamıştı.
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