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Vefat eden Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım! Annesiyle el ele...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 10:38
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Vefat eden Tanyeli’nin oğlu Taylan’dan duygusal paylaşım! Annesiyle el ele...

Pankreas kanseriyle uzun süredir mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tanyeli’nin vefatının ardından en yürek burkan paylaşım ise büyük oğlu Taylan'dan geldi.

2,5 yıldır kanser tedavisi gören ve durumu ağırlaştıktan sonra entübe edilen oryantal Tanyeli 54 yaşındaki hayatını kaybetti.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Ünlü ismin vefatının ardından eşi İlker Sünneli ve oğlu, sık sık paylaşımlar yapıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Son olarak ünlü ismin büyük oğlu Taylan, annesinin ölümünün ardından duygusal bir paylaşım yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Annesinin elini tuttuğu, siyah - beyaz bir fotoğraf karesine yer veren Taylan, "İlk kokum, pusulam, sol yanım" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Tanyeli'nin oğlu Taylan, daha önceki gönderine de annesinin siyah beyaz bir karesini yayınlamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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