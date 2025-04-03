KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak'ın vefatına ilişkin açıklama
Konser verdiği sırada kalp krizi geçirerek ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Volkan Konak, geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçının ani vefatı sevenlerini derinden sarsarken, KKTC Sağlık Bakanlığı, olayın ardından yapılan müdahaleler ve süreçle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Volkan Konak, bayram için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında fenalaşarak yere yığıldı.
58 yaşındaki ünlü sanatçıya ilk müdahale konser alanında yapılırken, hemen ardından Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz gün Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanan Konak'ın ardından KKTC Sağlık Bakanlığı yapılan müdahaleye dair ayrıntılı bilgiyi videolu olarak sevenleriyle paylaştı.
Olayın detaylarını içeren videolu paylaşımın yanı sıra yazılı açıklama da yayımlayan KKTC Sağlık Bakanlığı, Konak'ın kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.
"AMBULANS EN YAKIN MERKEZDEN YOLA ÇIKTI"
Son bir yıl içerisinde her türlü acil müdahaleye imkan sağlayan tam donanımlı 15 yeni ambulansın hizmete alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Kalp krizleri başta olmak üzere her türlü acil vakaya müdahale edebilecek en yeni donanıma sahip ambulanslarımız mevcuttur. Basında yer aldığı gibi ambulans uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele'den yola çıkmıştır. Olay günü doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibimiz, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmıştır. Yapılan tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamamıştır. Olay yerine giden 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir ve şuurunun tamamen kapalı olduğu belirtilmiştir" denildi.
"AMBULANS TAM DONANIMLIYDI"
Otelde konaklayan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanının 112 ekipleri olay yerine ulaşana kadar Konak'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Bize gelen bilgilere göre ilk andan itibaren sanatçımızda nabız, solunum ve şuur yoktu. 112 acil ekibimizin ilk müdahalelerinin ardından hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada acil servis ekibi ve alanında uzman doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef olumlu bir sonuç alınamamıştır. Olaya intikal eden ambulans iddia edildiği gibi yetersiz bir ambulans olmayıp, 1 yıl içerisinde alınan yeni ambulanslardan olup, tam donanımlı ve tam randımanlı hizmet vermektedir. Bu nedenle dahiliye uzmanı doktor ve hemşirelerle birlikte ambulansın olay yerine zamanında ulaştığı, tıbbi ekipman cihaz ve ilaçların eksiksiz olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Değerli sanatçımız Volkan Konak'ın vefatından derin üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade eder, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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