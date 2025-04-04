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Feride Hilal Akın'dan suç duyurusu! Dolandırıcıların hedefi oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 12:47 Güncelleme: 04.04.2025 12:54
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Feride Hilal Akın’dan suç duyurusu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündemde! Dolandırıcıların hedefi olan ünlü isim, hukuki işlemleri de başlattığını duyurdu.

"Rampapapam", "Yok Yok" ve "Bilir mi?" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"KİŞİSEL VERİLERİM İZİNSİZ KULLANILDI"

Adına sahte siparişler verildiğini ve kişisel bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını açıklayan 29 yaşındaki şarkıcı "Kişisel verilerim izinsiz kullanıldı. Bir süredir, bilgim ve iznim dışında ciddi bir siber tacize maruz kalıyorum. Adıma sahte siparişler verildi, randevular oluşturuldu, insanlar rahatsız edildi. Kişisel bilgilerime, büyük ihtimalle bir sistem açığı yoluyla ulaşıldı. Bu durum, sadece benim değil, herkesin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"KONUNUN TAKİPÇİSİYİM"

Ünlü şarkıcı açıklamasının devamında ise şu sözleri söyledi:

"Bu yaşadığım bu süreç, yalnızca bireysel bir saldırı değil, aynı zamanda kamu sistemlerinin güvenliğiyle ilgili bir uyarıdır. Hukuki süreci başlattım ve konunun takipçisiyim. Benim adıma gelen hiçbir mesaj, sipariş veya talebe itibar etmeyin."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Geçtiğimiz haftalarda Cemre Baysel, Buçe Kahraman, Hafsanur Sancaktutan ve Bengü gibi ünlü isimlerin de benzer şikayetlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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