Feride Hilal Akın’dan suç duyurusu! Dolandırıcıların hedefi oldu

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"KİŞİSEL VERİLERİM İZİNSİZ KULLANILDI"

Adına sahte siparişler verildiğini ve kişisel bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını açıklayan 29 yaşındaki şarkıcı "Kişisel verilerim izinsiz kullanıldı. Bir süredir, bilgim ve iznim dışında ciddi bir siber tacize maruz kalıyorum. Adıma sahte siparişler verildi, randevular oluşturuldu, insanlar rahatsız edildi. Kişisel bilgilerime, büyük ihtimalle bir sistem açığı yoluyla ulaşıldı. Bu durum, sadece benim değil, herkesin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.