Yerli Justin Bieber olarak tanınıyor! Genç şarkıcı Alper Erözer kaza geçirdi

Yerli Justin Bieber olarak tanınan şarkıcı Alper Erözer, hayranlarını korkuttu.

Erözer, sözü müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'Gelme İstersen De'nin klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi.

Milliyette yer alan habere göre; Otomobili hasar alan şarkıcı, çekici yardımı ile arabasını oradan çektirdi.

"BEN HER ŞEYİ MÜKEMMEL OLAN BİR ÇOCUK DEĞİLİM"

12 yaşındayken albüm çıkararak magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşen ünlü isim, 17' adlı albümünde iç dünyasını anlattığını belirtmiş ve şöyle konuşmuştu:

"Daha önceki şarkılarımda pembe bir dünya yaratıyordum; kız arkadaşlarım, arabalar falan. Bu yeni albümümde iç dünyamı anlatmak istiyorum. Çünkü ben her şeyi mükemmel olan bir çocuk değilim, kalktığımda güne mükemmel başlayan biri değilim. Herkes gibiyim. Bu albümüm içsel oldu ama pop da var. İçinde popla T-rap arasında kırışık çizgi yakaladım."

Kaynak: Instagram