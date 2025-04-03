Ünlü spikere kabusu yaşattı! Rüyasında gördü peşine düştü

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RÜYASINDA GÖRÜP PEŞİNE DÜŞTÜ!

İddialara göre, Abdullah K. spikeri televizyonda gördükten sonra ona karşı bir bağ hissetti ve onunla evlenmesi gerektiğine inandı. Daha da ileri giderek, rüyasında Cebeci'yi gördüğünü ve Allah'ın ona evlenmesini emrettiğini iddia etti. Bu saplantılı düşüncelerle ünlü spikere ulaşmaya çalıştı.

DEFALARCA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ela Rümeysa Cebeci, Kılıç'ın kendisini sosyal medyada ve fiziksel olarak sürekli takip etmesi üzerine 2021 yılında mahkemeye başvurmuş ve hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak, Kılıç defalarca bu kararı ihlal etti ve en son 18 Ocak 2025'te ünlü spikerin iş yerine giderek onu beklemeye başladı.