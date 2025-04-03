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Ünlü spikere kabusu yaşattı! Rüyasında gördü peşine düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 08:49
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Ünlü spikere kabusu yaşattı! Rüyasında gördü peşine düştü

Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, kendisini rahatsız eden takıntılı hayranına karşı uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak şahıs, tüm yasal engellere rağmen Cebeci'nin peşini bırakmadı. Olay karşısında büyük endişe yaşayan Cebeci, şahsın cezalandırılması için soluğu savcılıkta aldı.

Türkiye'nin tanınmış spikerlerinden Ela Rümeysa Cebeci, takıntılı bir hayranının ısrarlı takibine maruz kaldı. Uzun süredir Cebeci'yi rahatsız eden Abdullah K. isimli şahıs, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen spikerin çalıştığı televizyon kanalının önüne gelerek Cebeci'yi bekledi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

RÜYASINDA GÖRÜP PEŞİNE DÜŞTÜ!

İddialara göre, Abdullah K. spikeri televizyonda gördükten sonra ona karşı bir bağ hissetti ve onunla evlenmesi gerektiğine inandı. Daha da ileri giderek, rüyasında Cebeci'yi gördüğünü ve Allah'ın ona evlenmesini emrettiğini iddia etti. Bu saplantılı düşüncelerle ünlü spikere ulaşmaya çalıştı.

DEFALARCA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ela Rümeysa Cebeci, Kılıç'ın kendisini sosyal medyada ve fiziksel olarak sürekli takip etmesi üzerine 2021 yılında mahkemeye başvurmuş ve hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak, Kılıç defalarca bu kararı ihlal etti ve en son 18 Ocak 2025'te ünlü spikerin iş yerine giderek onu beklemeye başladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ın haberine göre; İş yeri binasının önünde bağırarak Cebeci'yi çağıran Abdullah K. çevredeki güvenlik görevlileri tarafından polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kılıç'ı gözaltına aldı. Kendisini savunmaya çalışan Kılıç, "Onu seviyorum, Allah bana onu gösterdi" diyerek garip açıklamalarda bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü spiker, yaşanan olay sonrası büyük bir korku yaşadığını belirterek, Kılıç'ın cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ederken, yetkililer Cebeci'ye koruma tahsis edilebileceğini belirtti.

Bu olay, ünlü isimlerin takıntılı hayranlarla yaşadığı tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan kişilerin mutlaka hukuki yollara başvurması gerektiğini vurguladı. Ela Rümeysa Cebeci'nin şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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