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Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla nişanlandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 17:03
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Deha’nın Karga’sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla nişanlandı!

Şimdilerde Deha dizisinde rol alan oyuncu Taner Rumeli, evlilik yolunda ilk adımı attı. Uzun süredir Ceyda Aşık ile aşk yaşayan Taner Rumeli, nişanlandı.

Afili Aşk, Bizim Evin Halleri, İnadına Aşk gibi projelerle tanınan Taner Rumeli'den müjdeli haber geldi! Ünlü oyuncu, 13 yıldır aşk yaşadığı Ceyda Âşık'la evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tekirdağ'da yapılan isteme töreni sonrası aile arasında yüzükler takıldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Taner Rumeli ile Ceyda Âşık'ın nişan töreninden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BU YAZ EVLENMEK İSTİYOR

Öte yandan Taner Rumeli, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda bu yaz evlenmek istediğini söylemiş ve Ceyda Âşık ile tanışma hikayesini anlatmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Rumeli, "Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak'ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik" demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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