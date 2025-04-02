Deha’nın Karga’sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla nişanlandı!

Rumeli, "Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak'ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik" demişti.

Kaynak: Instagram