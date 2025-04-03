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Nilüfer'den Kayahan paylaşımı: "Tam 10 yıl oldu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 16:34
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Nilüfer’den Kayahan paylaşımı: Tam 10 yıl oldu

Usta müzisyen Kayahan, aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümünde sevgi ve özlemle anılıyor. Kayahan ile uzun yıllar birlikte çalışan ünlü şarkıcı Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

"Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor Menekşe", "Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan, küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

66 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı, 10. yıl dönümünde unutulmadı. Uzun yıllar Kayahan'la birlikte çalışan ve unutulmaz eserlere imza atan Nilüfer, yakın dostunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

"HEP KALBİMİZDESİN"

Kayahan'ın fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Nilüfer, usta isme özlemini "Sen gideli tam 10 yıl oldu. Şarkıların nesiller boyu dünya durdukça yankılanacak. Hep kalbimizdesin" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BEKLE BENİ BABAM"

Kayahan'ın Nur Açar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Beste Açar da babasının ölüm yıl dönümü için duygusal bir paylaşım yaptı.

Beste Açar, babasının doğum ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğu paylaşımına "Huzur içinde bekle beni babam. Çok özledim" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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