Nilüfer'den Kayahan paylaşımı: "Tam 10 yıl oldu"

"BEKLE BENİ BABAM"

Kayahan'ın Nur Açar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Beste Açar da babasının ölüm yıl dönümü için duygusal bir paylaşım yaptı.

Beste Açar, babasının doğum ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğu paylaşımına "Huzur içinde bekle beni babam. Çok özledim" notunu düştü.

Kaynak: Instagram