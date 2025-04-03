03 Nisan 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Avrupa Güzeli Güler Erdoğan'ın feci ölümü! Üzerinden araç geçti

Avrupa Güzeli Güler Erdoğan'ın feci ölümü! Üzerinden araç geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 03.04.2025 15:47
ABONE OL
Avrupa Güzeli Güler Erdoğan’ın feci ölümü! Üzerinden araç geçti

Giresun'da, polis kontrol noktasında alkollü olduğu belirlendikten sonra yaya olarak kaçtığı üst geçitten yola düşen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, 27 yaşında hayatını kaybetti. Erdoğan’ın daha önce de İstanbul boğaz köprüsünde intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı.

Olay, 1 Nisan gecesi meydana geldi. Bayram tatili için memleketine gelen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, iddiaya göre bir eğlence mekanından çıktıktan sonra otomobiliyle polis kontrol noktasına girdi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Kontrolde, alkollü olduğu tespit edilen Erdoğan, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçtı. Üst geçide çıkan Erdoğan, kaçarken yola düşerek ağır yaralandı.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Güler Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜLER ERDOĞAN KİMDİR?

Güler Erdoğan, mankenlik yapıyordu. Genç model, Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahipti. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Güler Erdoğan, katıldığı organizasyonlarda mankenlik yaptığı başarılı sahneleri ile dikkat çekiyordu...

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör