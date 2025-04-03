Avrupa Güzeli Güler Erdoğan'ın feci ölümü! Üzerinden araç geçti
Giresun'da, polis kontrol noktasında alkollü olduğu belirlendikten sonra yaya olarak kaçtığı üst geçitten yola düşen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, 27 yaşında hayatını kaybetti. Erdoğan’ın daha önce de İstanbul boğaz köprüsünde intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı.
Olay, 1 Nisan gecesi meydana geldi. Bayram tatili için memleketine gelen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, iddiaya göre bir eğlence mekanından çıktıktan sonra otomobiliyle polis kontrol noktasına girdi.
Kontrolde, alkollü olduğu tespit edilen Erdoğan, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçtı. Üst geçide çıkan Erdoğan, kaçarken yola düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Güler Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
GÜLER ERDOĞAN KİMDİR?
Güler Erdoğan, mankenlik yapıyordu. Genç model, Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahipti. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Güler Erdoğan, katıldığı organizasyonlarda mankenlik yaptığı başarılı sahneleri ile dikkat çekiyordu...
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